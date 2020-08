Juan Antonio Vigar: "No podemos pedir al público que acuda a las salas si no hay estrenos interesantes"

El Festival de Málaga cierra su edición más atípica y difícil. Tras aplazar su celebración en marzo, los responsables decidieron trasladar a agosto el certamen y abrir así la temporada cinematográfica. Con todas las medidas sanitarias, reducción de aforo, sin alfombra roja, el Teatro Cervantes ha vuelto a servir de escaparate para el cine español y para mandar un mensaje a la sociedad, las salas son un espacio seguro.

¿Qué balance hace de esta edición que ha costado tanto sacar adelante?

El balance que hay que hacer de esta 23 edición tan atípica y singular que hemos vivido es un balance vital, no tanto cuantitativo. Creo que lo fundamental era poder hacer realidad ese sueño que teníamos hace unas semanas, materializar ese sueño y convertirlo en una edición en la que demostráramos que, con todas las medidas y requisitos higiénico-sanitarios planteados por las autoridades sanitarias, se pueden hacer muchas cosas dentro esas limitaciones. Se puede vivir, se puede ganar actividad, mirar ya de cara al futuro y un camino más luminoso. Eso es lo que consideraríamos el deber cumplido en esta edición, poder realizarla, y tanto el sector como la prensa y el público haya reconocido el esfuerzo realizado. Ha sido la edición más valiente y necesaria de toda nuestra historia.

¿Ha dormido alguna noche esta semana?

He dormido poco, la verdad. Y no porque en las noches haya estado haciendo casas sino porque es difícil conciliar el sueño cuando tienes una edición tan compleja como ésta. Una edición en la que hemos estado trabajando durante muchísimas semanas para desarrollar una serie de protocolos, de planes de contingencia, que permitieran que la edición fuera amable y segura. Ese ha sido, en gran medida, el mantra que hemos tenido todo el equipo del festival. Una edición que permitiera el reencuentro del sector, que permitiera el reencuentro del público con las salas y, por otra parte, ese concepto amable que fuera complementado con una seguridad exhaustiva que hiciera que el evento, no solo se pudiera celebrar, sino que el público estuviera completamente confiado y seguro de que los cines son espacios seguros. Y, en gran medida también, coordinar nuestro trabajo con la campaña que desde el Ministerio de Cultura, el ICAA y la Academia de Cine se ha desarrollado con el lema #YoVoyAlCine. Creo que todo eso era un reto enormemente importante que ha tenido a todo el equipo aplicado para conseguirlo y personalmente a mí siempre en la mente con ello.

Málaga es uno de los grandes escaparates del cine español, ¿era importante también para la industria mostrar ese apoyo a las salas en estos momentos?

En el momento en el que el ICAA y la Academia de Cine nos plantearon que querían hacer una necesaria campaña institucional para apoyar la vuelta del público a las salas, nosotros en el festival nos aprestamos inmediatamente a abrir las puertas de nuestros soportes, de nuestras infraestructuras, de nuestro equipo, para apoyar esa campaña. Hemos tomado una decisión respecto a esta edición que algunos habrán entendido, otros no tanto, dentro de un debate en el que se contraponía la idea de un festival presencial con esa otra tendencia que se ha producido de los festivales online. Dijimos desde el primer momento que lo presencial resulta esencial para el Festival de Málaga, por la densidad de programación y el volumen de acción, este festival era necesario que se convirtiera en un evento, al menos en un porcentaje grande de sus contenidos, presencial. Porque supone el encuentro del público con el sector, del sector consigo mismo, de los medios de comunicación con el sector, del público con los medios… Es decir, es un conjunto de relaciones virtuosas que nos interesaba mantener. Lo que subyace detrás de ese esfuerzo de hacer el festival presencial es, ni más ni menos, que incitar y pedir al público que los espacios culturales, los cines, son espacios seguros y que vuelva a las salas. En el momento que nos plantearon esa campaña institucional, nos pareció que el encuentro de voluntades e intereses era magnífico. Y Málaga se ha convertido en un hito en esa campaña, donde hemos realizado junto al photocall normal del Festival una serie de comparecencias, declaraciones, pequeñas píldoras, con este lema. Este esfuerzo colectivo debe servir para que el público, ya de manera más definitiva y amplia, vuelva a entrar a la salas, consuma cine español y podamos decir que el sector se reactiva, que es lo que necesita en estos tiempos tan feroces.

Ha venido mucha gente de la industria a una sección oficial muy variada, ¿cuál es su sensación, qué le ha transmitido la industria ante la incertidumbre?

Estamos viviendo tiempos de gran incertidumbre y hemos pasado una etapa, además, bastante dura porque el sector en su conjunto se paralizó, desde los rodajes de películas hasta las propias salas que permanecieron cerradas. En mitad de ese proceso, hemos estado en contacto con todo el sector y hemos tenido por su parte todo tipo de apoyo y comprensión. Esa idea de que, si podíamos ubicarnos en otra fecha del año, en concreto esta de agosto, gran parte de las películas que estaban en marzo vendrían. Lo han hecho el 80%, a las que se han sumado otras por las que finalmente no estuvieron. Durante estos días en el festival he tenido muchas oportunidades de hablar con los agentes y representantes del sector que han venido, yo noto ya una cierta ilusión en el proceso de reactivación. Los rodajes se han reanudado, incluso hemos tenido un rodaje aquí que finalizó hace unos días, La casa del caracol, la ópera prima de Macarena Astorga con Paz Vega y Javier Rey. Las salas de cine abrieron a finales de junio la mayoría y el público está empezando a volver de una manera paulatina. En este proceso, queda por resolver esa coexistencia de ventanas o alternancia entre la exhibición en salas de cine y en plataformas de VOD. El sector, precisamente, con situaciones como la que estamos viviendo, encuentra un catalizador para que la reacción se produzca y empecemos a pensar todos que, dentro de estas limitaciones, se puede ajustar a una cierta normalidad. Se puede vivir dentro de las limitaciones que nos han impuesto y creo que el sector, con el ejemplo de la convivencia y el encuentro que hemos tenido en Málaga, otra vez el intercambio de ideas y de criterios, está encontrando un camino para que esa reactivación se produzca. Y yo estoy notando una cierta valentía también en los productores y distribuidores que han decidido apoyar la campaña #YoVoyAlCine con sus estrenos de películas más importantes. No podemos pedir al público que acuda a las salas si no hay estrenos o un material que pueda resultar interesante. El estreno de Santiago Segura ha sido muy notorio, también ‘La boda de Rosa’, película que inauguró nuestro festival y está en taquilla con un buen éxito. Aunque otras películas, por la dimensión que tienen y por la incapacidad hoy en día de afrontar lo gastos de promoción, hayan decidido ir a plataformas. Estamos en un momento en que las salas se van a recuperar y la coexistencia con las plataformas va a ser algo más sensato, más equilibrado. Todo eso será una suma que nos permitirá multiplicar el resultado para el cine español.

¿Sabía que ‘Los europeos’ se iba a estrenar en plataformas?

Lo sabía, pero lo he sabido recientemente, cuando la productora nos lo ha dicho. He tenido la oportunidad de hablar con su productor, Jaime Gona, y él me ha explicado las razones por las cuales ha decidido estrenar en plataformas. Pero también te diré que otras películas en su momento me plantearon que, por el tamaño que tenían, no veían viable ir a salas y habían decidido pasar directamente a plataformas. Y concretamente ahora, después del paso por el Festival de Málaga y del éxito que han tendido en el pase de público, me dicen lo contrario. Que se han planteado un estreno en salas y poder rentabilizar mejor la película. Cada película es un caso, tiene una circunstancia diferente y hay que analizar este tema, con carácter general por supuesto, pero luego detenerse en el detalle y ver el porqué de cada cosa, Al final, todo tiene sentido y la coherencia es general en el sector ahora mismo.

Netflix estaba en la selección de marzo, ¿no ha querido venir en esta ocasión? Porque tiene películas en cartera, tampoco va a San Sebastián, ¿hay una política de no ir a festivales?

Nuestra relación con Netflix ha sido muy cercana y estrecha desde el primer momento. Si hacéis una relectura de las últimas ediciones, las películas de Netflix han estado aquí siempre en los últimos años y además con una excelente complicidad con ellos. Nosotros teníamos una película de Netflix, ‘Orígenes secretos’, que estaba en la selección de marzo y que nos hubiera encantado que viniera al Festival. En conversaciones con los responsables de Netflix nos dijeron que había una política global de la empresa en la que no consideran adecuado asistir con sus películas a los festivales, a ninguno en concreto. No puedo ser más que respetuoso con ese planteamiento porque entiendo que ellos lo habrán meditado y lo habrán analizado y tendrá todo el fundamento. No te oculto que me hubiera encantado que esa película se viera en salas, pero si Netflix es quien tiene todos sus derechos ha estimado otra cosa, no puedo más que respetarlo y aceptarlo.