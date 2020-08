Miquel Soler: "Es el mejor momento para entrenar al Barça, peor no se pudo hacer"

Ha llegado el día, y la plantilla del Barcelona está ante su primer día a las órdenes de su nuevo técnico Ronald Koeman. El holandés dejó su selección para embarcarse en este nuevo Barça, el más convulso de los últimos años y sin Leo Messi en la plantilla hasta que se solucione su situación contractual.

Puede ser un momento difícil sabiendo que el mejor jugador de la historia de tu club no está en el equipo o sencillo ya que se viene de una temporada en la que no se ha ganado un sólo título, una estadística que para verla por última vez hay que remontarse más de una década. Sobre todo esto y la aportación que Koeman puede hacer a este Barça hablaron largo y tendido en El Larguero dos personas que le conocen muy bien ya que compartieron vestuario cuatro y seis años, respectivamente: Miquel Soler y Eusebio Sacristán.

Sacristán opina que Ronald Koeman en el banquillo del Barça será un reflejo de lo que era sobre el campo: "Aportará seguridad, confianza, determinación (...) sus equipos son siempre competitivos y demuestran serenidad en el control de los partidos". Para Soler su filosofía se basa en "jugar más en campo contrario" por lo que su juego se basará en "atacar en espacios reducidos y defender en espacios grandes, que no al revés, meterse atrás y jugar al contragolpe".

Se ha discutido durante las últimas semanas cómo debe ser entrenar a este Barça tan revuelto, si un marrón o un buen momento: "Él la va afrontar con personalidad y determinación, tomando decisiones. No es una persona a la que le tiemble el pulso, puede vivir ese sueño de entrenar al Barça confiando en sí mismo".

Miquel Soler va más allá y cree que va a ser más sencillo ya que el conjunto culé viene de no ganar un sólo título: "Es el mejor momento para ir al FC Barcelona, peor momento es después de un triplete, pero ¿ahora? Peor no se puede hacer, es que no se ha ganado un sólo título, algo que no pasaba desde la 2007/08", argumenta Soler.

Sobre la posibilidad de títulos, Soler y Sacristán destripan las claves afirmando que se va a echar mucho de menos los goles de Messi, algo que sólo podría hacer "Lewandowski. Algo imposible". Por lo que para conquistar títulos "tendrá que ser un equipo que encaje muy pocos goles", sentencia Soler.

