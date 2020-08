"No vamos a llegar a una situación tan catastrófica como la de marzo, pero habrá alguna situación seria"

Miguel Hernán es Catedrático de Epidemiología de la Universidad de Harvard y acaba de regresar a Boston después de varios meses asesorando al Gobierno de España como miembro del comité científico y el comité de expertos que diseñó la estrategia de la desescalada.

Este lunes Hernán ha sido entrevistado en 'Hora 25' por Pepa Bueno y ha analizado la situación actual de la pandemia del coronavirus en España. El catedrático ha intentado explicar qué ha fallado en España para que el país registrando unas cifras de contagios superiores a las del resto de naciones europeas.

De hecho, el Ministerio de Sanidad ha publicado este lunes la actualización de las cifras de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por coronavirus en España y los datos muestran un nuevo aumento preocupante de los contagios. Desde el viernes la cifra total de personas contagiadas por COVID-19 ha aumentado en 23.572 casos. Sin embargo, de estos casos, 2.489 corresponden a los registrados en las últimas 24 horas, lo que coloca la cifra total de contagios en 462.858.

No hace falta ser epidemiólogo para ver que esto es mucho. Es más que otros países de nuestro entorno y empezamos a ver que los hospitales vuelven a transformarse para poder hacerse cargos de ese número de casos.

Nadie sabe por qué somos el país que más casos tiene. Todas las epidemias tienen variaciones en algunos sitios y nunca se llega a entender por qué. Quizás ha existido menor capacidad de organización de la respuesta por otros sitios y que nuestra cultura no juega a nuestro favor. Hay mucho contacto físico, hay mucha espontaneidad en las relaciones, muchas veces se habla alto y cerca... Todo esto evidentemente no es útil para parar la transmisión.

Esto también pasa en Italia y en Grecia, pero son países que están teniendo otro tipo de respuesta. En Italia hay estado de emergencia hasta octubre.

La gestión de la pandemia y la construcción de capacidades estratégicas que necesitábamos para tener un mejor control del virus no se ha dado a la velocidad a la que se tendrían que dar. Está fallando un poco todo, pero si me tuviera que centrar en algo sería en la capacidad de rastreo, que en muchas CCAA está muy lejos de los niveles mínimos que se recomiendan. La capacidad de diagnóstico estaba bien dimensionada para los números que teníamos hace un par de meses. Habrá que ver si es capaz de resistir el aumento de casos que ocurra durante las próximas semanas y meses.

Nunca vamos a llegar a una situación tan catastrófica como la de marzo en ciertas partes de España, pero eso no quiere decir que se pueda llegar a una situación muy seria. Hay que tener en cuenta que ya hay hospitales en Madrid con varias plantas sólo de COVID y vemos ocupación de UCI que es alarmante.

Es sorprendente que estemos en esta situación porque todos hemos tenido esta experiencia de la epidemia y hemos pasado por fase que nos deberían hacer entender lo que está pasando. Cuando dijimos que el virus había venido para quedarse era más difícil entenderlo, pero es sorprendente.

No hay que tener en cuenta solo los aspectos de salud pública que se deben al virus, sino a otras razones. Creo que la decisión de hacer la desescalada como se hizo es perfectamente justificable siempre y cuando se hubieran generado las capacidades de rastreo y de diagnóstico y vigilancia epidemiológica.

La situación es muy distinta entre las CCAA. Hay CCAA que se han empleado a fondo para estar listas (para la vuelta al cole) y otras que no.

Hay que entender que este virus vino y no se va a ir. Si hacemos una fase de confinamiento dura el número de infectados va a bajar mucho y cuando se abre la sociedad va a haber más casos, pero el virus siempre va a estar ahí. Se trata de encontrar un equilibrio. Con eso tenemos que vivir durante los próximos meses.

Que nos quede un año de virus no sería nada extraño, pero el ritmo de investigación de las vacunas ha sido más rápido de lo que esperábamos muchos. Puede que en vez de llegar en 2022 lleguen en 2021. Si se tuvieran unas vacunas efectivas a gran escala antes del verano que viene podrían mejorar las cosas, porque si no otro año no nos lo quita nadie.