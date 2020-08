¿Cómo han hackeado los móviles de varios ministros?

El CNI investiga el origen de los ataques que han sufrido los teléfonos móviles de altos cargos del Gobierno, incluidos el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, según adelantó 'El Confidencial'. Se trata de 'hackeos' a dispositivos de alta seguridad que guardan información muy sensible.

"En el caso de Juan Carlos Campo terminó siendo bloqueado el teléfono", ha señalado en Hora 25 el director adjunto de ese periódico, Fernando Garea, que junto a Beatriz Parera adelantó la información. El periodista ha explicado que el ataque fue a través de un ataque sencillo, si bien se desconocen por ahora el origen y los motivos del hackeo. "Quienes han entrado a ese teléfono han tenido acceso a todos los datos, como la agenda telefónica y en el caso de que fuera algo vinculado al espionaje sería mucho más grave", ha apuntado Garea.

Julio San José experto en ciberseguridad y creador del blog 'Derecho de la Red', ha explicado cómo operan los ciberdelincuentes en este tipo de ataques. "La mayor vulnerabilidad es el ser humano porque todos podemos fallar y poner en jaque la seguridad de una compañía o de un país", ha señalado San José. "El bloqueo puede haber sido un fallo en el ataque o puede haber sido cosa del programa de seguridad que haya decidido bloquear el terminal, todavía no se sabe", sostiene el experto.

José Bono, exministro de Defensa y expresidente del Congreso, nos ha contado su experiencia con la ciberseguridad cuando ocupaba altos cargos. "En mi despacho del ministerio de Defensa me sorprendía un teléfono de color azul que no sonaba nunca. Me explicaron que era un teléfono que sólo debía cogerlo el titular, no la secretaria. Ese teléfono sólo me sonó tres veces: una vez que me llamó el rey, otro el secretario general de la OTAN y en otra ocasión el presidente Zapatero. Era un teléfono cifrado".