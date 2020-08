Vamos a por una nueva temporada del Hoy por Hoy, con la sensación y la certeza de que no ha habido descanso durante el verano, porque seguimos hablando de temporadas, incluso de estaciones del año, pero la sensación es de continuidad en la incertidumbre. Una incertidumbre agravada, quizás, porque pensamos, o nos hicieron pensar, que la segunda oleada llegaría más tarde, que quizás nos daría tiempo a recuperarnos algo, aunque fuera muy poco, económicamente, que tendríamos tiempo de aprender algo más del virus. Pero nada de eso ha pasado y encaramos el otoño sin ninguna certeza y con unos datos que producen escalofríos.

La situación sanitaria es mala, la situación económica es mala y la situación política, vamos a decir, que no es buena. Por delante la imperiosa necesidad de aprobar unos presupuestos que ya no es que no resistan más prórrogas, es que son imprescindibles para que Europa haga efectivas sus ayudas. Sin ese dinero no hay posibilidad de pensar en el futuro. Así que de la política depende que ese acuerdo que tanto reclamamos durante el pico de la pandemia sea una realidad. Esto no puede ser cuestión de vetos, esto solo puede ser cuestión de entendimiento por el bien común, y si alguien no lo entiende es que no tiene el servicio público como prioridad.

No es momento ni de ataques, ni de ponerse de perfil ni de exigir al otro lo que es de responsabilidad propia, quien no lo entienda no debería tener espacio en la gestión de la pandemia. O se actúa ahora, o habremos fracasado, porque, en definitiva, será un fracaso de todos, será un fracaso del país.

No sabemos cuánto falta para que la vacuna sea una realidad pero sí sabemos que a la economía de este país no le queda mucho más margen. No está todo perdido, el colchón de Europa, las ayudas están ahí, pero para acceder a ellas hace falta el acuerdo en la política española, y quien no sea capaz de verlo debería irse a su casa.

¿Y nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Estar aquí para contárselo, para dar voz, sobre todo, a los que saben y a los que quieren resolver los problemas. No vamos a levantar la voz para sobreponernos al ruido, lo que vamos a hacer es hablar claro, contraponer los hechos a la propaganda, las explicaciones a la demagogia. Queremos estar a la altura de la confianza que ustedes, los oyentes, depositaron en nosotros en lo más duro de la pandemia, cuando la radio se convirtió en indispensable para la información y para la compañía. Estén seguros de que no les vamos a dejar solos en ningún momento del día ni en ninguna circunstancia.