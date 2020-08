La enfermera que habló en el funeral de Estado: "Algunos no han aprendido y han olvidado muy rápido"

Del discurso de Aroa López en el funeral de Estado que homenajeó a las víctimas y a los profesionales que lucharon contra la pandemia sólo han pasado cuarenta y cinco días. Entonces finalizó sus palabras -me salieron casi del tirón, no hice sino volcar los sentimientos de una experiencia vivida- con una frase y una petición: 'no olvidar a las víctimas ni la lección aprendida' cumpliendo con todas las recomendaciones sanitarias. Algo que desgraciadamente no todos han cumplido y que ha llevado a una situación que nunca pensó que pudiera producirse tan pronto, según nos ha contado esta tarde en La Ventana.

'Ninguno pensábamos que esto llegara tan rápido, teníamos esa esperanza, los expertos hablaban de octubre como fecha para posibles rebrotes pero no los imaginábamos tan pronto'. Y admite que el repunte provoca miedo en unos profesionales que han quedad muy tocados por lo vivido en primavera: 'No nos ha dado tiempo a recuperarnos de todo lo vivido a nivel físico y emocional. Todos necesitábamos el descanso y volver a estar con nuestras familias pero muchos compañeros hacen vacaciones con el temor permanente a tener que volver precipitadamente y no poder acabarlas, y en general la gente tiene miedo de lo que se va a encontrar a la vuelta'.

'Cuando me fui de vacaciones el 16 de agosto comenzaban tímidamente a aparecer nuevos casos pero habíamos estado semanas sin prácticamente ingresos en urgencias. Todos teníamos muchas ganas de salir, ver de nuevo a los nuestros y aunque la mayoría de los ciudadanos ha sido bastante responsable con que uno pequeño colectivo no cumpla eso es ya un gran peligro, porque los asintomáticos pueden estar contagiando de forma indiscriminada sin saberlo'.

López, enfermera desde hace dieciocho años, los últimos cuatro como supervisora de Urgencias en el hospital Vall d'Hebrón, cree que 'las conductas irresponsables son de quienes no es que hayan olvidado la lección sino que nunca la han aprendido'. 'Estoy segura de que cualquiera que haya vivido esto de cerca, por trabajo, porque lo haya sufrido en primera persona o porque lo haya pasado un familiar o un amigo cercano, no se comporta así'.

'Enfada muchísimo ver según qué cosas, me parece totalmente increíble el negacionismo que hay con respecto a esta pandemia. En realidad te entran ganas de llevar a quien niega el virus a visitar cómo es la realidad de un servicio de urgencias con pacientes con Covid19 o cómo es estar en una UCI para los enfermos y para sus familias que no pueden acceder a verlos'.

Aroa López ha vuelto a insistir en lo que ya dijo en el homenaje de Estado a las víctimas: la importancia de 'cuidar la sanidad de todos y dignificar las profesiones sanitarias'. 'Los profesionales sanitarios son el eje de la sanidad, hay que cuidarlos, sin ellos esto no funciona. Resulta imprescindible cuidar al que cuida, ¿con más recursos? si hay más recursos mejor pero lo importante es que esos recursos estén bien gestionados'.

'Sin restar ningún mérito a los demás compañeros', Aroa sí cree que esta pandemia ha servido para volver a colocar en el lugar que se merece a la labor de la enfermería 'una figura que históricamente ha estado en un segundo plano'. 'En esta pandemia, ante la falta de familiares en los hospitales, han sido las enfermeras quienes han estado 24 al pie de la cama de los pacientes, quienes han estado al pie del cañón. Creo que las personas que han tenido la atención y los cuidados de una enfermera en esta pandemia no lo olvidarán nunca'.