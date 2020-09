"Se está convirtiendo en una caricatura": Álvaro Benito critica a una estrella del Real Madrid venida a menos

Real Madrid y FC Barcelona han regresado ya a los entrenamientos y El Sanedrín de exfutbolistas analiza en El Larguero cuál es la situación de ambas escuadras en un verano con las fechas cambiadas por el COVID. Aparte de la preparación, las operaciones en el mercado se han convertido en una incógnita difícil de despejar para los dos grandes de la liga y en el caso madridista tiene nombre propio: Gareth Bale.

El galés, sin grandes novias pujando por él, se mantiene aferrado a su contrato en la capital a pesar de no contar con las oportunidades deseadas. La falta de minutos está devaluando la imagen del futbolista, que en los últimos meses ha sido más noticia por situaciones extradeportivas que por lo demostrado en el césped.

Este lunes, Kiko Narváez, Gustavo López, Álvaro Benito y Raúl Ruiz debaten sobre el caso del '11' del Madrid y de la compleja salida que Lionel Messi le ha puesto sobre la mesa al Barça. El que está en la rampa de salida no parece tener una marcha sencilla y el que quiere marcharse tiene las puertas de su club cerradas a negociaciones. Cosas del fútbol.

Kiko Narváez: Bale tiene condiciones y características para dar y regalar. Se le ve desde lejos, pero la falta de ambición y de hambre es un ejemplo de por qué no ha sido el jugador que podría haber sido.

A mí después de todo lo que se estaba viviendo en el Barça quizás me han sorprendido las formas con el burofax, no el fondo. Después de los últimos meses, habiendo gotas más gordas que otras como la reunión con Koeman, el día del 2-8, lo de Luis Suárez... ha habido un goteo constante. Peor no se pueden hacer las cosas. Lo que más necesitaba Leo Messi es un cable con gente que lo rodeara ahí arriba.

¿Cuantos años tiene Leo Messi? No puede probar un año a ver quién viene, reconstruir a un equipo no se hace de un día para otro. La reunión con Koeman le hizo 'pupita'. Creo que viene diciendo 'aquí voy a por todas, mi idea es esta, y si él no entiende las cosas prefiero estar con gente que crea en el proyecto a muerte'. Hay gente que dice que Koeman en menudo embolado se ha metido, pero de eso nada, es una bendición.

Gustavo López: Cuando le dieron la oportunidad para demostrar en el verde, Bale tampoco lo demostró. No puedes echarle la culpa al entrenador. Cuando pasan varios años, varios entrenadores y todos dicen lo mismo, algo te tienes que mirar. Tienes que dejar la zona de confort y demostrar que puedes ser titular, y si no te tienes que ir.

Para Messi no es fácil tomar esa decisión y abrirse al aficionado a explicar el burofax. Le veías la cara en los últimos meses y algo se percibía. Hay que ver lo que se habló con Ronald Koeman, a dónde llegó y saber de qué forma quería enderezar el rumbo con Messi. Reconducir esa situación va a ser muy compleja, para mí prácticamente imposible. Más allá de la reunión, no puedes entrar con ese pie diciéndole a Luis Suárez que no va a seguir.

Álvaro Benito: Si yo me pusiera en la piel de Bale, yo me iría a jugar, por mucho que tenga una 'Guerra Fría' con el club y que él seguramente se sentirá maltratado. Está desaprovechando sus mejores años de fútbol y no estamos hablando de un cualquiera. Cuando un entrenador no tuiliza a un elemento como Bale es por algo, pero ningún entrenador se va a tirar piedras contra su propio tejado. Es un problema de personalidad, de ambición y de pasión por una profesión.

Aquí nadie dice nada y entonces estamos disparando al aire. Para mí un futbolista de este nivel es una empresa, y a él el departamento de márketing nunca le ha funcionado bien. Tiene un potencial enorme, pero lo que transmite de puertas para afuera es que le da igual todo. Se está convirtiendo en una caricatura, pero es un jugador que ha estado entre los mejores del mundo muchos años. Tiene pinta que la carrera de Gareth Bale se va a recordar más por estas cosas que por lo bueno que ha hecho en el campo.

Con Messi se entiende que hay desencanto con el club, que eso ha derivado en las formas. De cara a la afición creo que debería haber hablado él y haber quedado como un señor. El aficicionado del Barça creo que lo merece. Messi es un símbolo que trasciende a cualquier otro que haya pisado el Camp Nou.

Raúl Ruiz: Has demostrado que el coche no arranca y lo quieres vender como si fuera de lujo, aunque lo cierto es que Bale en las grandes citas ha funcionado.

Aunque se reconduzca la situación en el Barça, ¿en qué situación queda el club? Esto es una muerte anunciada para toda la junta directiva se vaya o se quede Messi. En el Valencia a Koeman tambiénle tocó hacer algo parecido. Hay empresas que cuando viene una persona es para hacer limpieza, y parece que Ronald Koeman ha cogido el sambenito ese.

Más información

Descubre las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Descárgate nuestra App (iOS y Android) o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito.