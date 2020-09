Los ERTE detrás del gran desplome turístico

Hay datos que hablan por si solos. Y hoy hemos conocido un dato desolador para nuestra economía: el turismo extranjero en España se desplomó en julio un 75% comparado con el mismo mes del año pasado. Eso significa que han venido a España siete millones y medio menos de turistas, con lo que eso supone para un país que se sostiene en gran medida en este pilar turístico.

No sólo han venido menos turistas internacionales sino que han gastado mucho menos. El gasto turístico ha caído casi un 80%, según datos de la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras que ha publicado hoy el INE.

Los turistas que vinieron, lo hicieron sobre todo desde Francia, Alemania y Reino Unido, y sus destinos fueron Baleares, Catalunya y la Comunidad Valenciana.

Pilar es propietaria del Hotel Ses Punsetes en Mallorca y ha contado en 'Hora 25' el drama que ha supuesto este verano para su negocio: "sólo tenemos 8 camas ocupadas; en julio tuvimos una ocupación del 11% y en agosto, del 16%".

Hemos analizado con Javier Blanco, directivo público en muchos y diferentes ámbitos territoriales del turismo, la situación que atraviesa este sector, que venía tocado ya antes de la pandemia. El autor del libro 'Antes de pulsar el boton de reinicio. Retos de la reconstrucción del turismo global tras la covid-19' explica la dramática situación del turismo con una metáfora: es una fiesta en la que toca encender las luces pero nadie quiere hacerlo para que no se acabe el baile.

¿En qué sectores siguen activos los ERTE?

Estamos viendo, con cifras ya, cómo el turismo es uno de los sectores más golpeados por esta crisis. No el único, desde luego, pero sí uno de los más afectados. Lo pone de relieve además un factor que no deja lugar a dudas: la mayoría de los ERTEs que siguen activos están vinculados al turismo. Por eso no es casualidad que gobierno y agentes sociales se citen el viernes en Palma de Mallorca para negociar la prórroga de los ERTE.

Ahora mismo, quedan en España unos 620.000 trabajadores en ERTE, cuando hace cinco meses eran tres millones 380.000. Es decir, se han reactivado cuatro de cada cinco trabajadores.

Los ERTE que quedan se están concentrando en sectores muy concretos. Por ejemplo, agencias de viaje. Ahí no se está recuperando a prácticamente nadie. Sólo un 11% de los ERTE de agencias de viaje se han reactivado. Es el caso más extremo. Pero, por ejemplo, el servicios de alojamiento -ahí están hoteles, hostales, residencias, pisos turísticos...ahí sigue en ERTE la mitad de los trabajadores: el 52%. En el transporte sólo han salido del ERTE 6 de cada 10 trabajadores.

Con la prórroga sobre la mesa, hace unos días la vicepresidenta Nadia Calviño proponía dar un giro al sistema de ERTE y hacer que se parezca más al modelo alemán, esto es, fomentar la formación de los trabajadores mientras estén en un ERTE para que así inviertan ese tiempo y se recualifiquen en su campo o en otro. Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, nos ha dado las claves de esta propuesta.