De los Presupuestos a la vuelta al cole: las seis claves de la entrevista a Pedro Sánchez en 'Hoy por Hoy'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER en una semana clave para la futura aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, vigentes desde 2018. Antes de sus reuniones con los principales líderes de la oposición, ha analizado con Àngels Barceló en Hoy por Hoy algunas cuestiones que más preocupan a los ciudadanos respecto con la pandemia y ha detallado cómo es la relación con el grupo de partidos políticos y, en particular con su socio de Gobierno. Estas han sido algunas las ideas principales de la conversación:

"Nos preocupa el estado de la salud pública y de la epidemia en Madrid"

"Si el doctor Simón trasladó ese mensaje en su rueda de prensa diaria, lo que estamos trasladando es que nos preocupa el estado de la salud pública y de la epidemia en Madrid. Y eso me lleva a que cuando escucho al PP decir que no apoyan un borrador de Presupuestos planteado por el Gobierno de coalición porque son la alternativa… precisamente porque son la alternativa, en un momento inédito como el que está viviendo nuestro país, tenemos que apartar la lucha partidista en el combate contra el virus, tenemos que anteponer el bien común al interés partidista".

Negociación de los Presupuestos: "No vamos a vetar a ningún partido político"

"Unidas Podemos y el PSOE somos conscientes de que tenemos que aprobar unos Presupuestos; somos conscientes de que tienen que ser unos Presupuestos progresistas y tenemos que ser conscientes también de que no pueden ser unos presupuestos excluyentes; no podemos excluir a ningún grupo político de esa interlocución para aprobar unos Presupuestos que son no ya necesarios, son urgentes, imprescindibles. Va a ser el acuerdo de Gobierno la propuesta que se materialice en ese borrador de Presupuestos, pero lógicamente nosotros tendremos que hablar evidentemente con socios estratégicos en el Congreso para la estabilidad del Gobierno; me estoy refiriendo al PNV y a otros muchos partidos en el arco parlamentario. Insisto, no vamos a vetar a ningún partido político".

"La vuelta al cole es segura"

Pedro Sánchez considera que “la vuelta al cole de los niños es segura” y considera que el riesgo que hay que evitar ahora es el de la exclusión social pero advierte: "El riesgo cero no existe". En cuanto a qué pueden hacer los padres en caso de que su hijo enferme o tenga que guardar cuarentena, ha remitido a las "bajas por eventualidad" ya existentes y al decreto 8/20 del programa Me Cuida, que estará vigente hasta el 22 de septiembre y, previsiblemente se prorrogará, gracias al cual "los padres pueden flexibilizar su jornada laboral hasta un 100%".

El rey emérito y Arabia Saudí

Àngels Barceló le ha preguntado si le trasladó a Felipe VI la conveniencia de que no se fuera a Emiratos Árabes y el presidente ha respondido que "no fueron esos los términos de la conversación que yo tuve con el jefe del Estado": "La Casa Real es otra institución y lo único que puedo hacer es respetar la confidencialidad de mis conversaciones con el rey y respetar la decisión".

"Todos los interlocutores tienen que reconocer que este es un Gobierno de coalición"

"Somos conscientes de que tenemos que aprobar unos Presupuestos. Somos conscientes de que tienen que ser unos Presupuestos progresistas y somos conscientes de que no pueden ser unos Presupuestos excluyentes. Cuando digo que no pueden ser unos Presupuestos excluyentes es que no podemos excluir a ningún grupo político; y subrayo, a ningún grupo político de la interlocución para aprobar unos Presupuestos que son urgentes e imprescindibles. Son la condición para poder abordar la situación en nuestro país". Y ha añadido: "Somos un Gobierno no coalición, no somos un Gobierno monocolor. Por tanto, todos los interlocutores tienen que reconocer que este es un Gobierno de coalición. Este es un hecho indiscutible. Es indiscutible desde el punto de vista de la composición del Gobierno. Es indiscutible desde el punto de vista la redacción de un acuerdo de Gobierno que hoy cobra más vigencia aún porque señala las transformaciones que son necesarias abordar de manera más urgente".

"El funcionamiento del Gobierno de coalición está siendo óptimo"

"Las diferencias en el Gobierno de coalición se resuelven hablando mucho. El funcionamiento del Ejecutivo está siendo óptimo. La estabilidad del Gobierno está garantizada. Pero necesitamos también que sea fructífera. Este no es un Gobierno que cuente con mayoría parlamentaria. Tenemos un Congreso muy fragmentado. Ese diálogo lo hacemos interna y externamente con el resto de fuerzas políticas". Pedro Sánchez ha agradecido "la lealtad del socio de Gobierno", con quien comparte "un espacio político que es el de la izquierda. Complejo y heterogéneo".