Errejón, sobre los Presupuestos: "No entiendo que uno se ponga a poner vetos antes de decir qué quiere hacer"

El diputado de Más País, Iñigo Errejón, que participará en el Congreso del Bienestar organizado por la Cadena SER este fin de semana en Tudela bajo la temática 'La vida buena y sus oficios. Realidad y fantasía', ha sido entrevistado este martes por Carles Francino en 'La Ventana' en una conversación en la que el político ha hablado de los Presupuestos Generales del Estado, de la política en tiempos del COVID-19, de la actualidad de EEUU o del propio oficio de político.

Sobre la actualidad de Estados Unidos y sus conflictos raciales

No me lo habría creído a pesar de que ostenta el cargo de presidente alguien que azuza las llamas del enfrentamiento civil y del odio porque cree que con eso puede ganar elecciones. EEUU es una sociedad rota por las desigualdades y las posibilidades de vivir pueden depender de tu color de piel y en qué barrio hayas nacido y creo que es una advertencia.

España no está en esa situación pero hay una dinámica internacional en la que nuestros países se están rompiendo en compartimentos estancos, cada vez más aislados, más ansiosos y buscando gente a la que culpar. Las sociedades más seguras no son en las que hay más armas, sino en las que la gente confía y que no están muy marcadas por la desigualdad. Es una luz roja de hacia dónde no hay que ir

¿Ser político es un oficio?

La política no es una profesión, pero la representación en las sociedades requiere mucho tiempo y en nuestras sociedades es un oficio profesional que va en función del tiempo disponible. Cuanto más tiempo libre tenga la ciudadanía para intervenir en la cosa pública, menos falta hace que haya políticos profesionales. cuando la gente vive agobiada con llegar a final de mes nuestras sociedades tienen que delegar la representación en servidores públicos que deberíamos ser como agentes fiduciarios, gente que obra en nombre de un poder que no es suyo y que tiene que rendir cuentas cada cierto tiempo.

¿Puede tener buena vida un político?

Diría que sí, a condición de que la tenga porque está aumentando el nivel de vida buena de sus ciudadanos y de vivir lo más parecido posible a la gente a la que representa. En Suecia los representantes públicos tenían que ser usuarios de los servicios públicos. Es una tontería, pero con esa cosa menor asegurábamos que si los representantes públicos tienen que usar lo público nos preocuparíamos mucho más de que lo público estuviera en mejores condiciones.

Sobre la política en tiempos de pandemia

Debería haber sido una cura de humildad. Ha llegado una situación nadie se esperaba y que obliga a bajar el ritmo. Un representante público tiene dos tareas: la del trabajo silencioso y la de la exposición pública. El de la exposición pública no para, pero uno no siempre tiene respuestas para todo y eso es lento. La democracia es más lenta que la actualidad política.

Sobre los Presupuestos y el veto a otros partidos en la negociación

No he entendido en qué momento hemos puesto el carro delante de los bueyes. Lo que tenemos que discutir es qué Presupuestos. No entiendo que todos digan con quién sí y con quién no antes de saber qué vamos a hacer. Estoy preocupado porque llevamos unos meses de mucho ruido y pocas nueces. Aprobamos un salario mínimo vital que iba a cambiar radicalmente la estructura social en España y a redistribuir la riqueza y no le está llegando a nadie.

Lo importante es centrarse en qué vamos a hacer, qué tipo de Presupuestos y luego con quién se va a hacer. No sé si con Cs se pueden hacer unos Presupuestos progresistas, pero lo fundamental es que salgan unos Presupuestos que protejan a las familias españolas que peor lo han pasado durante estos meses de confinamiento y de crisis de después del confinamiento. No entiendo por qué en vez de discutir de qué presupuestos discutimos con quién sí y con quién no.

¿El Gobierno ha hecho ya números? Si los ha hecho no nos lo quiere contar y si no los ha hecho eso es lo importante. Nos sentaremos con todo el mundo para hablar de unos Presupuestos que sena justos, pero primero discutir el quién. No entiendo que uno se ponga a poner vetos antes de decir qué quiere hacer.