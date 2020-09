"Se ha declarado en rebeldía, no me cabe en la cabeza otro escenario"

El padre de Messi y Bartomeu se reunirán en las próximas horas en un encuentro que supondrá un punto de inflexión en el futuro del '10' dentro o fuera del FC Barcelona. Jorge Messi comunicará al presidente azulgrana la intención de marcharse que mantiene su hijo en un capítulo más del caso del verano, que volvieron a analizar nuestros expertos en El Sanedrín de El Larguero.

Jordi Martí: “Nadie me aconseja que se asuma el riesgo de esta operación si hay disputa contractual de por medio. Lo mejor era un movimiento acordado. Me temo que los clubes que pretenden a Messi no van a arriesgarse a sufrir sanciones económicas y deportivas".

Antonio Romero: “A mí no me cabe en la cabeza otro escenario que no sea la salida de Messi. Se ha declarado en rebeldía. Si tuviera alguna duda, no estaríamos una semana después hablando de si se queda o no".

Jesús Gallego: “¿Qué Messi continuaría en el Barça? Un Messi decaído, poco comprometido… Messi no puede continuar feliz y con la cabeza alta en el club”.

Julio Pulido: “El aficionado del Barça ha visto durante esta semana como nadie hablaba con nadie mientras el club se desangraba. Alguien tiene que dar un paso definitivo. Messi, que es el protagonista y detonante de todo esto, no está haciendo bien las cosas".

Miguel Martín Talavera: “La gente ha ido asumiendo que se va Messi. El Barcelona, más allá de la indemnización que se pueda llevar, tiene que encajar su decisión”.

Ramón Besa: "Lo que peor me sabe es lo 'chapuzero' que está resultando esto. Me parece una negociación que se ha convertido en un serial muy poco serio. El intermediario de Messi es su familia. Buscar certezas me resulta muy complicado. Messi se metió en el agujero y tiene que salir".

Antón Meana: "No sé si Messi está a tiempo, después de una semana, de ponerle un poco de piel a estos comunicados y filtraciones".

