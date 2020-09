Pablo, profesor de Madrid: "Ha sido vergonzoso y peligroso"

Escucha las dos entrevistas en 'Hora 25'

La Comunidad de Madrid ha tenido que suspender hoy las pruebas serólogicas a los docentes de Madrid por la saturación y las colas que se han producido esta mañana en cinco centros, pero especialmente en el Instituto Virgen de La Paloma. Es ahí donde ha habido que posponer estos test por esas aglomeraciones y las colas inmensas donde era "imposible" mantener la distancia de seguridad. Es lo que nos ha contado en 'Hora 25' Pablo, profesor, que ha guardado casi cuatro horas de cola esperando a que le hicieran la prueba.

"He llegado a la una y he salido a las cinco menos cuarto", asegura Pablo que cuenta que se enteró de la convocatoria anoche, cuando les informó su jefa por WhatsApp. "Ha sido vergonzoso y peligroso", asegura Pablo. "Hay una ley que prohíbe reuniones de más de diez personas y ahí había miles. Estábamos al sol y la gente estaba desesperada".

"Por más que veamos la botella medio llena, no podemos confiarnos"

En 'Hora 25', le hemos preguntado a Santiago Moreno, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, por la utilidad de estas pruebas. "Entiendo que el objetivo de un cribado así es descartar personas que estén infectadas de cara a la vuelta al cole, pero, en ese caso, la prueba útil es una PCR, no un serológico". El problema de este tipo de pruebas es que solo indican si has pasado la infección. Pero, si sale negativo, "nadie te dice que la persona no esté infectada, porque los anticuerpos tardan en producirse". "Honestamente, no sé si directamente habría hecho una PCR", resume Santiago Moreno.

Sobre la situación epidemiólogica del país, reconoce Moreno que "no sabemos en qué marzo estamos". "Tenemos la impresión de que vamos a una velocidad más baja que en marzo". Explica Moreno que aunque el nivel de positivos es ahora mayor, entonces, solo se hacían pruebas a las personas más graves. Eso sí, insiste el doctor en que "por más que veamos la botella medio llena, debemos ser tremendamente enérgicos y no podemos confiarnos". "Si esperamos a desbordarnos -insiste- es cuando lo haremos mal"