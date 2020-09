Los datos de contagios hechos públicos ayer vuelven a situar a la Comunidad de Madrid a la cabeza de los casos confirmados por PCR. Son datos, no son especulaciones ni aproximaciones, son los datos que la Comunidad de Madrid, la que preside Isabel Díaz Ayuso, traslada al ministerio de Sanidad.

La simple lectura de los datos y la preocupación que desde el Gobierno central se manifiesta da una idea de la dimensión de la epidemia ahora mismo en Madrid, y es importante, no porque tengamos, a menudo y de manera equivocada, la tentación de sobredimensionar lo que pasa en esta comunidad, sino porque en este caso, sin restricciones en la movilidad, lo que pasa en Madrid puede acabar afectando al resto de España. Esto lo vivimos ya en el mes de marzo, antes de que se decretara el estado de alarma. Pero, sobre todo, porque el Partido Popular eligió Madrid y a su presidenta como ariete de los ataques contra el Gobierno central. Ya era así antes de la pandemia y se agudizó con la misma, haciendo partidismo y azuzando la crispación política con algo tan delicado como la salud pública.

Así que, no es de extrañar que el PP, con el recién estrenado portavoz nacional y a la vez alcalde de Madrid, otra vez política nacional desde Madrid, haya salido en tromba a reforzar la tesis de Isabel Díaz Ayuso, lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez es ensañamiento.

¿Sabe Díaz Ayuso lo que es ensañamiento? Ensañamiento es lo que ella está haciendo sin contratar rastreadores suficientes; ensañamiento es lo que está haciendo con la atención primaria, en los huesos y exhausta; ensañamiento es no preparar las escuelas con el refuerzo suficiente para la vuelta al cole de los niños; ensañamiento es que las residencias de ancianos sigan contabilizando brotes y víctimas como si no se hubiera aprendido nada de la primera ola. Esto es ensañamiento, y las victimas de este ensañamiento no es otro partido político u otro dirigente, son, somos, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

Y, por cierto, Ayuso ha encontrado un fiel escudero en Ignacio Aguado que asiente ante todos sus irresponsables argumentos. Arrimadas trabajando para la estabilidad y Aguado de la mano del PP más radical.