Jubilarse en tiempos de pandemia

A Salvador Sáez, 'Don Salvador', más de trescientos vecinos le despidieron entre aplausos y agradecimientos a las puertas del consultorio el pasado lunes. Era el último día que pasaba consulta en Alcublas, el pueblo de la serranía de Valencia al que llegó en 1983 y en el que se quedó para siempre.

'Cuando llegué con mi mujer tenía 26 años y una niña de año y medio. En esa época los médicos de pueblo teníamos la obligación de residir en el municipio porque no había centros de urgencia y debíamos estar disponibles las 24 horas del día. Luego ya se amplió la red y pasamos a tener nuestra jornada de 8 a 3 con guardias incluidas y entonces muchos médicos dejaron de vivir en el pueblo donde pasaban consulta', nos ha contado en La Ventana. Pero ése no fue el caso de Salvador. 'A mi mujer y a mi nos encantó la vida en Alcublas y enseguida nos integramos. Me considero un auténtico hijo adoptivo porque allí fui adoptado y allí me quedé'.

Desde entonces Salvador, como tantos médicos rurales, ha sido una figura imprescindible para sus vecinos.'Acabas siendo un poco de todo, médico, amigo, psicólogo, casi confesor. Como has tratado a los abuelos y a los padres, cuando te llegan los nietos casi adivinas lo que tienen antes de verles', bromea.

Su jubilación le ha llegado en mitad de esta pandemia, algo que le provoca sentimientos encontrados porque en realidad 'un médico nunca se jubila de su profesión'.'En el pueblo tuvimos un caso positivo de coronavirus, de una persona de fuera del pueblo. Se armó un buen revuelo pero la gente fue muy responsable con la cuarentena y cuando hicimos las pruebas PCR catorce días después por suerte no había habido ningún contagio'.

A la espera de un homenaje el 19 de septiembre organizado por el Ayuntamiento 'del que algo le ha llegado', Salvador tendrá ahora más tiempo para sus dos otras pasiones: tocar el trombón de varas en la Unión Musical de Alcublas que dirige desde hace veinticinco años y subir alguna que otra cumbre aún pendiente, como aficionado al alpinismo que es.

Antonio Sastre, maestro de primaria: 'La educación a distancia nunca podrá sustituir el contacto con el maestro'

Para Antonio Sastre, ayer fue su último día como maestro y lo vivió acudiendo a su colegio público de Segovia con la camiseta verde que simboliza ya la defensa de la educación pública.'Fue mi pequeño homenaje personal a una profesión en la que creo y que me ha dado muchas satisfacciones en estos casi cuarenta años'. Una profesión a la que en esta pandemia se le han visto las costuras por la falta de medios que los profesores han suplido con grandes dosis de esfuerzo.'La educación pública está hecha un siete, tiene sus desgarrones, se está remendando lo que se puede a base de buena voluntad de los docentes que están dando todo lo que tienen. La situación está mal para todos y la escuela no iba a ser una excepción, máxime viniendo de donde viene'.

Antonio se jubila con la rara sensación de no haber podido despedirse: 'en realidad no ha habido despedida, quedará aplazada para más adelante como tantas cosas'. Su último trimestre le pilló reconvirtiéndose a marchas forzadas con motivo de la pandemia.'A los alumnos los ví por última vez a través de una pantalla por videoconferencia'. A sus compañeros sí que los vio ayer pero con mascarilla, gel hidroalcohólico y mientras preparan con inquietud e incertidumbre el inicio del curso.

El maestro Antonio se jubila con la satisfacción del trato con los chavales, los compañeros y los padres y reivindicando un oficio en el que 'un curso a distancia nunca podrá reemplazar al calor humano, al contacto directo y presencial con el maestro, o la socialización que implica para los alumnos el acudir a la escuela. Educar es mucho más que formar, tiene un componente emocional que es insustituible.

Por cierto, de que Antonio se jubilaba nos hemos enterado a través de su hija, la escritora Elvira Sastre que ha rendido homenaje a su padre y maestro dedicándole un poema en redes sociales que hemos compartido con él esta tarde en La Ventana.