Almodóvar: "Mi mayor ilusión es seguir vivo y haciendo cine"

Con Hollywood y Netflix dando la espalda a los festivales, Venecia ha tenido que recurrir a pesos pesados del cine europeo que siguen defendiendo el cine, incluso después de la pandemia. El líder de esta resistencia es Pedro Almodóvar que ha llegado a la Mostra a presentar La voz humana, un corto barroco, en el que vuelve a adaptar uno de sus textos más socorridos, el de Jean Cocteau.

"Ha sido un ejercicio de libertad. No quiero decir que en las películas no me sienta libre, me siento libre de otro modo, pero aquí he hecho un ejercicio total de libertad. En un momento en el que todo el mundo quiere hacer series, mi ilusión era hacer un corto", decía Almodóvar en la rueda de prensa, junto a Tilda Swinton, protagonista de este filme de 30 minutos, que supone la primera incursión en el inglés del director manchego. "Mi mayor ilusión es seguir vivo y haciendo cine. Y mi tercera es estar en Venecia hablando con vosotros".

Un año después del León de Honor vuelves a Venecia con un cortometraje, justo después del confinamiento, ¿por qué decides empezar por este corto?

Fíjate que ya lo tenía decidido. no sé por qué, no es que vaya a contracorriente, pero nada más terminar la promoción de Dolor y gloria, me preguntaron qué me apetecía hacer y dije un corto. Y abusando de esa libertad que me doy por el hecho de tener una productora, pues mi ilusión era hacer un corto y hacerlo en inglés, que me apetecía ver qué tal me apañaba en ese idioma. Estoy muy contento con el resultado y con Tilda me gustaría seguir haciendo cine mucho tiempo. Y ella quiere.

Mujeres al borde de un ataque de nervios ya era una adaptación de este texto de 1930. También estaba presente en La ley del deseo, donde La voz humana era la obra que interpretaba el personaje de Carmen Maura, ¿qué tiene este texto para haberte influido tanto en el cine?

La obra de Cocteau ha sido muy fértil conmigo. Ahora pensé realmente a adaptarla de verdad y hacerla de verdad. Una vez que me puse pues, como siempre, fue infiel a Cocteau y me he inventado todo, salvo la situación de esa mujer, abandonada con las maletas y el perro. Quería tener una experiencia en inglés y pensé que sería más fácil empezar con un corto.

Dejas, como ya hacías en Dolor y Gloria, detalles o guiños de tus gustos, influencias, de cine, música, libros, pero también arte. De hecho, en este barroco almodovariano encaja muy bien el cuadro de Artemisia Gentileschi...

Está de moda, después de tantos tiempos. Yo no conocía a Artemisia, pero busqué varias odaliscas, busqué muchísimas. De Matisse eran las que había elegido. Pero de pronto me encontré con una exposición o con algo que hablaba de las Artemisias que había en el Prado. Y vi este desnudo y dije que eso tenía que ser para la película. Nos llevó mucho trabajo encontrarlo porque estaba en un museo de Virginia, había que pedir una copia...

Y luego está Tarantino ahí presente, pero también Manual para mujeres de la limpieza, de Lucía Berlín, que quieres adaptar también, ¿Eres como el Nolan español, que deja huellas, pero menos pretencioso?

Soy menos hermético. Y mucho menos pretencioso y hago películas más cortas y se entienden que eso es muy importante. Los DVD que apila Tilda ahí se ven mis gustos, variados, claro. Y dije voy a poner algo de Tarantino que sino luego se molesta, aunque hay muchos amigos a los que no he podido poner. Las novelas sí son todas mis novelas favoritas. Lo que suelo hacer cuando meto estos guiños, como en La Piel que habito, que ponía ya el libro en el que iba a basar Julieta, Escapada de Alice Munro, ese lo recibía el personaje de Elena Anaya, y yo ya estaba trabajando en él. Así que los que salen aquí, algunos serán películas mías. Si Almodóvar pone un libro pues es que le gusta y que probablemente sea una película.

Este corto es apabullante estéticamente, muy teatral, entiendo que está concebido para ver en salas, ¿es toda una declaración de intenciones ahora mismo con la situación de los cines?

Tiene una enorme ambición estilística y estética y verlo tiene que ser en pantalla grande. Está en peligro el cine, no es de ahora, ya existía antes de la pandemia, pero ahora se ha recrudecido la situación. De hecho, se han abierto las salas en España y va muy poca gente. La gente se ha acostumbrado a ver la ficción de todo tipo en casa. Eso le ha dado la puntilla al cine. Debemos esforzarnos todos, en todos los sentidos. Yo animaría muchísimo al público a que fuera al cine.

Decides venir a Venecia, ¿por qué es importante que se celebre y por qué estas grandes ausencias, del cine americano y de las plataformas?

Yo me siento muy vinculado a este festival, no tengo esos intereses que tienen los americanos, que cuando estrenan aquí tienen un plan y una estrategia. Yo vengo porque me gusta Venecia y es un privilegio venir. Y ahora viendo esos espigones de ahí en el mar, me acordaba de la primera vez que vine con Entre tinieblas, que no podía dormir y me bajé al espigón. Es muy importante también que haya festivales y festivales en vivo. Aunque haya que pasar estos protocolos, pero venimos y lo hacemos. Yo me alegro de que Venecia sea presencial, a lo mejor con menos vocerío, pero un festival.

Después de este corto, ¿habrá más?

En dos meses vuelvo a empezar con la producción de mi nueva película. Pero sí, tengo dos ideas de cortometraje. Un wéstern y un corto apocalíptico donde han desaparecido las salas de cine en España.

El corto se rodó en Madrid, en una nave industrial donde se construyó el decorado, una casa extremadamente estilizada por la que transita Tilda Swinton, con ropa de marca, sus AirPods puestos y con las maletas de ese amante preparadas. "El confinamiento ha demostrado hasta qué punto la gente depende de la ficción. La ficción ha sido uno de los modos de entretener este tiempo. Cuando digo la ficción, digo la cultura. Ahora es más fácil decirle al público que la cultura es necesaria. Todo lo que han visto ha estado creado por alguien. Ahí las plataformas han tenido una función muy importante, pero hay otro resultado que me parece inquietante y negativo", explicaba el director manchego.

Contra eso, la magia del cine: "Ya que el cine no atraviesa una buena situación, tenemos que ir al cine. Yo me pondré a preparar la próxima al mes que viene. Seguir haciendo, tener proyectos y recomendar que vayan al cine, que todas esas emociones solo se descubren en una pantalla muy grande, con desconocidos y a oscuras".