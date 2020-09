Estrenamos en exclusiva 'Push The Button', la nueva canción de Indigo Drone

La banda madrileña –de adopción– Indigo Drone mete la tercera marcha rumbo a su nuevo EP con la publciación de este Push The Button que estrenamos en Fuego y Chinchetas junto a un videoclip casero pero atrapante. Se trata de una mixtape de contrastes que casi sin que te des cuenta pega un bandazo sonoro del estilo surfero al rock: de la luz a la oscuridad.

Una cara A que recuerda a The La's y una cara B que te acerca a los sufafricanos Graceland. Sin embargo todo te lleva a ese "Then you push a button and it looks like this" que te envuelve sobre un punteo encantador y contoneante, casi como el personaje que aparece en el videoclip. No puede parar de bailar –con ese exquisito solo de guitarra– esté en una apetecible playa o en una remota y oscura carretera. Esa es la idea de Indigo Drone, una banda formada en el verano de 2017 entre Rich Campbell (Edinburgh, Scotland) y Stu Ridley (Sunderland, England) aunque actualmente residen en Madrid. Javier Rojasen el bajo (Huelva, Spain) y Óscar Carrasco es el batería (Valencia, Venezuela) además del autor de este vídeo con el que el grupo presenta su tercer corte de este tercer EP (anteriormente publicaron The Salt March y 43 Reasons en 2018).

La letra habla sobre cómo todo puede cambiar de repente y cómo atajamos esos cambios –de eso hemos aprendido mucho en este 2020– y el vídeo intenta mostrar esa sensación de contraste de la que antes hemos hablado: mientras uno disfruta de una playa y el calor, otro parece que está en el comienzo de una película de terror al más puro estilo El proyecto de la bruja de Blair. Del disfrute a la angustia. El vídeo se grabó entre Madrid y Galicia en este raro agosto de 2020.

Money and fear, nobody comes near

Count it in the back like a calendar year

You get something for nothing wherever you go

Not even the president ever comes close

You'll be a lot lot better off

And you can claim back all the costs

You see a target you can't miss

The you push a button and it looks like this

And it looks like this (x4)

On the side

Keep a little bit on the side

Keep a little bit on...

...On and on and on

Then you push a button and it looks like this (x4)