“Están todos mezclados, no hay separación entre los 43 positivos y los otros 50 que están en el mismo centro, no hay trabajadores que se ocupen de ellos, solo guardias de seguridad que evitan que salgan, pero la gestión de esto es un desastre” asegura a la SER uno de los integrantes del equipo médico que en las últimas horas ha vuelto a acceder a uno de los 4 centros de acogida humanitaria para migrantes en Gran Canaria donde se han detectado 98 positivos de COVID-19 en la última semana.

Según ha podido saber la SER todos los contagiados llevan ya muchos meses en las islas, no son por tanto casos importados, sus PCR al bajar de las pateras en las que llegaron a las islas fueron negativos pero ahora son víctimas de estos 4 brotes que comenzaron a notificarse la semana pasada, después de que Cruz Roja, la entidad que gestiona estas instalaciones temporales de acogida, que financia el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, diera parte a la consejería de Sanidad el Gobierno de Canarias, cuyo personal médico ha realizado los test y ahora se encarga del seguimiento de los casos”.

Se trata de de 43, 31, 20 y 4 casos en las distintas instalaciones, que se han contagiado después de muchos meses ya en la isla, pero cuya propagación se ha visto influida por las “pésimas condiciones de los centros de acogida, donde la gente está hacinada, donde las condiciones de salubridad son lamentables y donde no hay un verdadero aislamiento entre positivos y el resto". "De estar en centros adecuados donde respetar el aislamiento o la mínima distancia de seguridad fuera posible estas personas no se habrían contagiado", denuncia entra fuente médica que está accediendo a diario a las instalaciones y que se ha puesto en contacto con la SER para denunciar el “abandono al que someten a estas personas".

Estas fuentes médicas que entran a estos espacios aportan muchos detalles para afirmar que en algunos lugares “no han separado correctamente a los positivos del resto”, lo que añadido a las “pésimas condiciones y al hacinamiento”, han favorecido el contagio. "Ellos son las víctimas, no los contagiadores. No han venido con COVID, porque nadie entra en los centros de acogida si en el PCR al llegar en patera dan positivo, son personas sanas que han contraído el coronavirus porque los sitios donde los meten no son mínimamente dignos y no están en condiciones para afrontar una emergencia sanitaria en esas circunstancias" exclama.

La Federación de Asociaciones Africanas en Canarias ha constatado “situaciones que no son humanas"

“Los que están dando positivo en los test PCR no pueden seguir con los que están sanos, no se cumplen con las mínimas condiciones. Hemos constatado que comparten con los positivos las instalaciones, las duchas, no hay medidas de protección ni de seguridad, por eso denunciamos estas malas condiciones para que esto mejore", asegura a la SER Mame Cheikh Mbaye, presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, que ha accedido en lo últimos días a varios de esos centros donde se han confirmado los positivos.

Aseguran que visitaron estas instalaciones tras recibir “numerosas quejas “de las personas que están alojadas en ellas" y han podido "verificar y confirmar" que están en unas situaciones que "no son humanas" . "Exigimos y denunciamos que las organizaciones que gestionan estos centros tienen que mejorar esas condiciones porque no son humanas. Están mezclados con los que han dado positivos del COVID, están sin personal, sin higiene, sin las mínimas a condiciones normales, así que exigimos al Gobierno que verifique esto para poder mejorar estas condiciones", reclama Mbaye.

Cruz Roja asegura que ha seguido las indicaciones de Sanidad del Gobierno de Canarias

La entidad que gestiona la mayor parte del sistema de acogida humanitaria en España, también en Canarias, Cruz Roja Española, defiende que se han limitado a seguir los protocolos que les han dado las autoridades. José Javier Sánchez Espinosa, Subdirector de Inclusión Social de Cruz Roja Española, confirma a la SER que hay 115 casos positivos entre los migrantes que atienden en el archipiélago canario, de los que 17 son de los recién llegados en los últimos días y el resto, 98, se han contagiado ya en Canarias en esos cuatro brotes en centros de acogida y que forman parte de las 1.270 personas que están siendo asistidas por la ONG en 28 recursos diferentes (residencias escolares, hoteles, hostales, u otros edificios cedidos como polideportivos, etc.) donde Cruz Roja presta su asistencia a través de los programas de acogida que financia la Secretaria de Estado de Migraciones.

A consecuencia de estos brotes de la COVID-19 hay tres trabajadores de Cruz Roja que han dado positivo y “el resto de la plantilla que entraba en esas 4 instalaciones han tenido que ser asiladas", por lo que tienen además un problema de personal para seguir asistiendo en esos 4 lugares, tal y como reconoce Sánchez Espinosa. El alto cargo de Cruz Roja a nivel nacional se defiende de las críticas de los sanitarios afirmando que “todos los procedimientos que se han seguido en los 4 centros donde se han detectado los positivos han seguido las indicaciones de las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma, que al inicio de los casos nos decía que los trasladáramos a centros de aislamiento pero cuando el número de casos ya fue alto nos recomiendan que se queden en los centros donde están y separar en dos grupos a los positivos del resto hasta que se pueda levantar la cuarentena".

Sin embargo, según ha sabido la SER, la recomendación médica que les hicieron los técnicos del Gobierno de Canarias fue que “se habilitaran lugares diferenciados, no que compartan esos mismo lugares como siguen haciendo positivos y el resto" "Es la recomendación que se la ha dado a Cruz Roja y la delegación del Gobierno en Canarias por activa y por pasiva, pero como nos contestaban que no tienen más recursos pues les pedimos que los separaran en alas diferentes de los edificios, algo que es posible solo en unos de los 4 centros donde se han dado los brotes“ detalla esta fuente.

No son casos importados

“No son casos importados, son personas que llevaban ya mucho tiempo en nuestro país. Pero nosotros, que durante el confinamiento teníamos a más de 6.000 personas en nuestros centros en toda España, vimos que la incidencia del coronavirus era muy baja y los centros eran los mismos. ¿Qué ocurre en este caso? Que la gente puede entrar y salir y como en el resto de sectores de la sociedad, que ahora hay más contagios, pues se pueden dar también. Hemos pasado de una incidencia bajísima a que los contagios se producen ahora porque van en aumento en la sociedad no por las condiciones concretas de donde están acogidos“ se defiende Sánchez Espinosa.

Los médicos que se han puesto en contacto con la SER replican que no hay condiciones “si no hay una adecuada gestión y además hay una emergencia sanitaria pues se dan situaciones de abandono. "Hemos visto situaciones que no imaginábamos ver aquí nunca, la impresión que da es de abandono", denuncian.

Frente a estas fuentes médicos que insisten en que en esos 4 centros, y en otros, no se ha separado a los positivos y no hay manera de guardar la mínima distancia, Cruz Roja se defiende afirmando que “sí que se ha separado a la gente, eso teniendo en cuenta las infraestructuras y los recursos que tenemos". "Pero en cada uno de los centros hacemos lo que se nos aconseja desde la consejería de Sanidad de cada Comunidad Autónoma Si nos exige que se haga separamos en distintos edificios o grupos de habitaciones pero tenemos las limitaciones de los recursos, que son lo que son. Pero Sanidad nos exige una burbuja de casos positivos y otro de casos estrechos, esto no es una decisión de Cruz Roja, es lo que nos dicen las autoridades sanitarias” afirma Sánchez Espinosa. “No hay centro de positivos ni de contactos estrechos, y esto es responsabilidad del Estado y de Cruz Roja por no admitir que están desbordados", responden las fuentes médicas que acceden a estas instalaciones.

“Como en cualquier sitio de España desde que vemos síntomas informamos a las autoridaes sanitarias de las Comunidades Autónomas y ya son ellas las que deciden que hacer, si PCR; hacer cuarentenas etc." insiste el responsable ese Cruz Roja que detalla que todo el personal de la ONG que atendía estas 4 instalaciones donde se han dado los positivos han tenido que dejar de hacerlo porque están en cuarentena.

Niega que falten “sábanas o mantas" o que haya “ventanas sin cristales” en uno de ellos como denunciasen las fuentes sanitarias, “pero tenemos a 1.270 personas acogidas". "Nos gustaría tener las mejores condiciones en hoteles de muchas estrellas pero creemos que las condiciones que se dan son condiciones dignas para dar respuesta a todas esas personas que están llegando. Nosotros seguimos estrictamente las recomendaciones sanitarias de cada una de las Comunidades Autónomas y si se nos ofrecen otras infraestructuras podríamos tener otras condiciones pero las condiciones sanitarias no nos corresponden a nosotros", defiende el responsable de Cruz Roja.

Delegación del Gobierno apunta a la Comunidad Autónoma

Desde la Delegación Gobierno en Canarias, la que encarga a Cruz Roja la gestión de las plazas de acogida, a través de los fondos que financia la Secretaría de Estado de Migraciones, no responden a las preguntas de la SER y nos remiten al Ministerio de Escrivá pero sí insisten en señalar que “una vez que los migrantes están en Canarias y se han contagiado aquí, son competencia de las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma". A pesar de que Estado y la región canaria están gobernados por pactos compuestos por casi los mimos partidos, unos y otros se lanzan la responsabilidad sin asumir sus errores.

Sanidad del Gobierno de Canarias dice que recomendó aislar a los primeros positivos como marca a el protocolo

“Lo que recomienda el protocolo es aislar a los positivos del resto para que no contagien a otras personas, sea una familia o cualquier otro núcleo. Cuando son grupos grandes es más complicado, pero recomendamos a la administración que gestiona estos centros (el Estado) que se produjera ese aislamiento y en las condiciones idóneas. Hasta ahí toda la competencia que tenemos” afirman fuentes del Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Dicen estas fuentes que el consejero encargado de esta materia en las islas ha dado traslado de esta situación en diferentes ocasiones en el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde también está presente el Ministerio. "Hay problemas para el aislamiento de inmigrantes porque no hay espacios. La consejería hace las PCR y hacemos indicación de aislamiento, lo mismo que recomendamos para todos los ciudadanos, pero ese aislamiento no nos corresponde a nosotros salvo que sea necesario hospitalizar” concluyen .

Secretaría de Estado de Migraciones anuncia nuevos centros “para cambiar este modelo de acogida”

Situaciones como esta se siguen produciendo porque el sistema de acogida humanitaria de personas migrantes nunca ha funcionado bien, a pesar de ser un país que lleva más de 30 años recibiendo a personas recién llegadas en pateras. Es decir, la COVID-19 lo único que ha hecho es desnudar un poco más la improvisación y la precariedad de este engranaje de centros que el Estado, casi siempre, pone en manos en ONG en la mayoría de los casos.

Frente a las situaciones nunca vistas en las islas, que han dejado boquiabiertos a los humanitarios o juristas más veteranos, como que esta noche hayan tenido que dormir otra vez en unas carpas sobre el muelle de Arguineguín 214 personas llegadas en los últimos días, desde la Secretaría de Estado se defienden diciendo que "trabajan para habilitar nuevos espacios y remodelando este sistema de acogida".

Fuentes de este departamento que depende del ministro José Luis Escrivá afirman que en las próximas horas se reubicará a las 327 personas que están ahora en una nave del puerto, llamada por las ONG la “ nave de la vergüenza”, en un terrero de lucha canaria (donde también conviven positivos con el resto) o en las citadas carpas del Puerto de Arguineguín. “Se van a habilitar de momento 2 espacios nuevos con 300 y 115 plazas respectivamente, que sustituirán algunos de los actuales como colegios que hay que devolver a Educación del Gobierno de Canarias", explican a la SER desde la Secretaría de Estado de Migraciones que encabeza Hana Jalloul.

Sobre los 4 brotes detectados en los centros que dependen de la Secretaría de Estado “se procede a cumplir las cuarentenas y éstas se hacen respetando las indicaciones de la autoridad sanitaria en cada caso”. Sin embargo los médicos insisten en que “no se cumplen porque no se están dando las condiciones de aislamiento y por eso hay riesgo para la salud pública". Todo esto a pocos días de la visita a las islas que tienen prevista realizar Escrivá y Hana Jalloul.

Los traslados que todos piden a Interior siguen sin llegar

Sumando la falta de un plan de acogida permanente y sólido y la negativa del Ministerio del Interior a realizar traslados a la península, más la paralización de los vuelos de repatriación, Canarias se ha convertido en un lugar sin salida para la gran mayoría de estas personas que no quieren quedarse ni en esa islas, y en la mayor parte de los casos tampoco en España .

Hasta ahora, incluso el 2006 cuando se batieron todos los récords de llegadas a Canarias con más de 33.000 personas rescatadas en sus costas, (en 2020 se supera escasamente los 4.000) la “solución” consistía en expulsarles a sus países de origen, algo casi imposible en tiempos de pandemia, o en trasladarles con cierta rapidez a la península. Hasta hace poco más de un año los salvoconductos para pasar a la España continental desde las islas se daban por parte de la policía en poco más de 15 días desde que llegaban en pateras y se comprobaba que no se les podría repatriar, sin embargo, ahora hay casos que llevan en las islas casi un año y el gobierno del Estado los bloquea en Canarias .

“La prioridad del Gobierno es la prevención de los flujos irregulares y la lucha contra el tráfico de personas. El Ministerio del Interior, tanto en lo referente a las llegadas en Canarias como en el resto de España, trabaja desde hace dos años en una política integral migratoria que apuesta por la cooperación con los países de origen y tránsito, y la lucha contra la trata de seres humanos como manera más efectiva de abordar este asunto”, responden fuentes del Ministerio del Interior.

Sobre el hacinamiento en los centros de acogida ante la falta de traslados y sobre cuándo van a reactivarse esas derivaciones a la península no hay respuesta prédica de Interior que señala por otro lado que “las devoluciones se retomarán cuando se reactive la capacidad de retorno, en base a las relaciones bilaterales establecidas con diferentes países, y se realizarán de acuerdo a la Ley, tanto española como internacional, y con escrupuloso respeto a los derechos humanos” sentencian estas fuentes oficiales.

27 años después Canarias y sus costas siguen asistiendo a situaciones de degradación de los derechos humanos de las que nadie asume su responsabilidad.