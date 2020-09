Margarita del Val: "El verano es el caldo de cultivo perfecto para que nos despistemos"

La científica española Margarita del Val ha sido la encargada de inaugurar la nueva temporada de Buenismo Bien en una entrevista con Quique Peinado y Manuel Burque. Del Val, que es una de las principales investigadoras del covid en España, ha hablado sobre la segunda ola de contagios que se está viviendo en España, la vuelta al cole y los movimientos antivacunas.

La viróloga fue una de las primeras investigadoras que alertó, en plena desescalada, sobre el posible nuevo brote durante el verano: "Revisé pandemias anteriores y los datos estaban ahí, los virus siguen ahí porque apenas tenemos inmunidad", afirma. Del Val cree que durante los meses estivales, la sociedad española se ha relajado en cuanto a las medidas de seguridad, comparando nuestro caso con el italiano: "Allí siguen en estado de emergencia, con medidas que obligan a la gente a portarse mejor. En España no solo vale con llevar mascarilla".

A pesar de las advertencias y los avisos durante estos meses, la científica asegura no estar enfadada, ya que asegura que es una situación nueva para todos y que seguimos aprendiendo poco a poco. "Y hemos aprendido mucho en este tiempo, pero necesitamos más medidas", aclara.

Además, del Val ha querido dar un voto de confianza a los más pequeños asegurando que "está segura de que nos sorprenderán y serán más cuidadosos que algunos adultos". Respecto a la vuelta al cole, la investigadora cree será imposible evitar contagios, pero que lo importante es "saber controlar esos brotes que puedan surgir y que se aíslen bien para que no se propague por todo el centro".

No ha querido dejar pasar la oportunidad de hablar del movimiento antivacunas por el que algunos negacionistas se han manifestado públicamente. Del Val es contundente: "Es imperdonable que en Europa esté pasando esto, nosotros somos clave para que las personas de los países con menos recursos puedan luchar contra ciertas enfermedades, y si decidimos no vacunar a nuestros hijos, los estamos poniendo en grave peligro". No obstante, piensa que España es un oasis en comparación con el resto de países del continente europeo, cuyos negacionistas hacen más ruido. La científica también ha señalado la importancia de luchar contra las noticias falsas y los bulos que circulan por redes sociales.