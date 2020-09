Greta Thunberg en Venecia: ''Decido por mí misma, no hay teoría de la conspiración''

La activista sueca Greta Thunberg ha sido una de las protagonistas virtuales de este viernes en Venecia. La joven no ha acudido al festival, pero sí ha estado presente por videoconferencia para explicar un documental sobre ella titulado Greta y en el que su director, Nathan Grossman, siguió los pasos de la activista desde sus inicios, cuando no era conocida mundialmente.

El documental no olvida las teorías de la conspiración que han surgido detrás de sus llamamientos medioambientales: "Yo pienso por mí misma. Por supuesto que lo hago, yo hablo y decido todo por mi cuenta", zanjó por videoconferencia. "El documental demuestra que hay algunas personas que hablan de teorías de la conspiración, dicen que no hablo por mí misma, ni pienso, o que alguien escribe mis discursos. Y yo creo que en la película se puede ver que de hecho esto no es verdad", aseguró.

El documental de Grossman se ha presentado fuera de concurso en la Mostra como evento especial. La cinta recorre la trayectoria de esta joven sueca que inició una lucha por el medioambiente en agosto de 2018 que movió a los jóvenes de todo el planeta. Thunberg explicaba que había parado las clases para poder entrar en la rueda de prensa en Venecia, una ciudad que ha sufrido los azotes del cambio climático y en la que existe el debate sobre cómo evitar sus consecuencias, sobre todo ante las últimas inundaciones.

El director asegura que conoció a Greta en Riksgatan, Suecia: "me habló a mí y a otras personas presentes en voz baja y tartamudeante", reconocía. Me sorprendió tanto saber que era una activista, como me impresionaron sus poderosas palabras", añadía. Por eso, decidió a seguirla con la cámara para mostrar sus luchas a todo el mundo. "Me puse manos a la obra intentando representar el mundo desde su punto de vista a través de la cámara, creando una historia sobre su universo. Pensé que la de Greta era poca cosa, tal vez una buena historia para las elecciones suecas. Qué equivocado estaba", afirma.



Antes del coronavirus, la crisis climática era una de las prioridades de la agenda política y social, pero esta pandemia ha puesto patadas arriba. Sin embargo, decía Thunberg que los jóvenes de todo el mundo seguirán con sus consignas e iniciativas, respetando, eso sí, los protocolos sanitarios. "Esta es una crisis de tal envergadura que no somos capaces de podemos manejar dos al mismo tiempo".

Pero volvió a urgir a defender el medioambiente: "Definitivamente necesitamos entender la urgencia de la crisis climática y tratarla como tal porque de lo contrario no lograremos un cambio real. Eso es lo que necesitamos hacer ahora", dijo para terminar la rueda de prensa y volver a sus clases.