Toni Acosta te explica los malentendidos de un verano con mascarillas

El Grupo estrena este fin de semana su segunda temporada y Toni Acosta vuelve a protagonizar un curso más los divertidos spots de promoción a los que nos tiene acostumbrados.

En el inicio de este vídeo, la actriz y cómica canaria aparece ataviada con el pack 'verano en pandemia' que muchas mujeres han utilizado en el tiempo estival que acaba de finalizar. "Debajo de la pamela, las gafas de sol y las mascarillas estoy yo", reconoció Acosta.

La tinerfeña nos desveló que en el primer programa de El Grupo se hablará de ese extraño verano que todos hemos vivido con tanta mascarilla y medida de seguridad.

"Yo no reconocía a nadie. Una vez me llevé a Julia y a un niño que no era mi hijo a comer a casa", comentaba con aire divertido Toni.

También habló de lo difícil que puede ser tener una cita con una persona a la que en un principio solo ves a través de la mascarilla y por último nos dejó un valioso consejo sobre tomar el sol en estos tiempos pandémicos.

Podrás disfrutar del primer programa de El Grupo la madrugada del viernes al sábado de 3.30h a 4.00h y en Youtube y podcast con contenido extra.