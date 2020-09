Ivan Rakitic ha tomado el camino de vuelta al Sevilla FC con una sonrisa en la cara y un "gran orgullo". Atrás ha dejado seis años en el FC Barcelona en un verano en el que podría no ser la salida más sonada, ya que sigue sobre la mesa la petición de Lionel Messi para marcharse a otro club. En El Larguero, el croata ha admitido que "todos nos imaginamos un Barça con Leo", aunque rescata la reconstrucción que se llevó a cabo en Barcelona con las salidas de sus otras leyendas.

"En su momento también fue difícil imaginarse un Barça sin Xavi o sin Iniesta, pero cada uno tiene que seguir su camino y que sea lo mejor para todas las partes", apuntó el centrocampista sin entrar a valorar la postura del argentino. "Tampoco sé cómo estaba la situación en los últimos meses", comentó, después de haber "pasado página" para centrarse en su nuevo reto como sevillista.

Rakitic ya incluso ha salido del grupo de WhatsApp de la plantilla culé. "Por respeto ya me ha salido de ahí. Es lo que debo hacer, creo que ya he cumplido y no me pertenece saber cómo van las cosas en el vestuario. No tengo ningún problema en seguir, pero creo que hay que dejarlo ahí, desearles mucha suerte y decirles adiós a todos", declaró, deseoso de entrar rápido en el vestuario del Sevilla.

A orillas de Nervión, Ivan Rakitic ya está mentalizado en la Supercopa de Europa, donde se las verá de nuevo con un Bayern de Múnich que le endosó un 2-8 en su último partido. "Nos tiene que servir a todos para algo. Es muy duro ver una cosa así y ojalá que no vuelva a suceder", aseguró, con las emociones ya recuperadas para pensar en dar un paso más adelante como sevillista. "Van creciendo cada año. Hay que luchar y saber que es posible mejorar los números de años anteriores, para eso estoy", culminó en su llamada, sin descartar la opción de luchar por el título de Liga.

