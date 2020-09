Íñigo Errejón: "El Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto con Ayuso"

El diputado y líder de Más País, Íñigo Errejón, ha conversado este jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha explicado que sus votos no serán gratis y los "hará valer" para lograr unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) "progresistas y avanzados".

Horas más tarde del encuentro con Sánchez, Errejón ha sido entrevistado por Pepa Bueno en 'Hora 25', donde ha analizado su conversación con Pedro Sánchez de este jueves y ha cargado muy duramente contra Isabel Díaz Ayuso y su gestión de la crisis del coronavirus en Madrid.

Ha hablado hoy con el presidente, cómo lo ha visto

Tengo la sensación de haber tenido una reunión de protocolo de estas para poder decir que se ha reunido con todos los grupos y de esas el Gobierno hace muchas. Si el Gobierno quiere sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado lo que tiene que decir no son frases más o menos vacías sobre la unidad o el consenso, sino poner sobre la mesa una propuesta. Nosotros estamos dispuestos a apoyar una propuesta que sea progresista. Pero eso se tiene que ver con números. No va primero el con quién, va primero el para qué. La música que escuchamos es más o menos buena, pero también lo era con el ingreso mínimo vital, que solo cobra el 1% de quien lo ha pedido, con la auda a las trabajadoras domésticas o con la conciliación y los ingresos para los padres. Lo que le pedimos al Gobierno es menos ruido y más nueces.

Lo que le ha dicho el presidente es entonces un poco lo que le dijo a la cúpula económica española, ¿no?

Un poco, un poco. La asignatura de hacer ruedas de prensa la tiene aprobada, pero le falta aprobar la de que sus políticas cuiden a los españoles que peor lo han pasado y ahí es donde estamos fracasando. La batalla no es con la derecha, es con la desigualdad y la pobreza. El Gobierno no puede perder el tiempo en confrontaciones con la derecha, pero el problema es la cantidad de gente que se queda detrás. No puede ser que solo el 1% de los que cobran el impuesto mínimo vital lo reciban. Inés Arrimadas ha dicho una cosa aberrante, que es que hay que sacar unos presupuestos sin ideología. Unos presupuestos sin ideología sin unos presupuestos en blanco. Proteger a las familias más humildes, reindustrializar nuestro país y equilibrar la balanza fiscal haciendo que los millonarios paguen lo que deben. Si es para eso, que cuenten con nosotros, pero que no nos mareen.

Sobre los impuestos, ¿qué propone? ¿Bajarlos o subirlos?

La pregunta es a quién. Los trabajadores, las clases medias, los pequeños empresarios o los autónomos ya pagan muchos impuestos. Las grandes fortunas y los más ricos tienen que apretarse el cinturón. Todo lo que no sea que los ricos arrimen el hombro van a ser ajustes y recortes para los de abajo.

Qué significa en el independentismo una nueva división en el PDECAT

Hay una cosa paradójica. Hay quienes decían que el proceso soberanista lo dirigía Convergència. Ha sido el principal damnificado del proceso soberanista. No le ha salido muy bien. Sin una solución política en Cataluña no va a haber estabilidad en España. Igual 4 votos de Junts le permiten sumar para los presupuestos, pero no eso es pan para hoy y hambre para mañana. Hasta que no abordemos eso España seguirá en una situación de inestabilidad. El Gobierno debería de atreverse y sé que el el bloqueo de Casado con el CGPJ y el Constitucional son para poner zancadillas a la resolución de cualquier problema en Cataluña, pero hasta que eso no llegue no va a haber estabilidad.

¿Qué están haciendo los partidos de la oposición en Madrid? Se echa de menos un Gobierno en la Comunidad de Madrid, pero se echa de menos una oposición más visible

A nadie le parecerá un canto al sol si le digo que quien está liderando la oposición en Madrid es Mónica García, de Más Madrid, por incomparecencia del PSOE. Nuestros 20 diputados están ahí para cualquier alternativa que saque del Gobierno a Ayuso, que es un desastre para los madrileños. Hace falta Ciudadanos. Si Ciudadanos sigue manteniendo a Ayuso es difícil sacarla de ahí, pero nuestros 20 diputados están ahí para sacar a Madrid del caos. Ayuso no ha sido leal. Se quejaba del estado de alarma y ahora se queja de que se le devuelva las competencias y no lo pueden pagar los madrileños.

Esto si es con algo sobrevenido se puede justificar, pero el inicio del curso han tenido todo el verano para planificarlo. El Gobierno español no puede dejar solos a los madrileños con Ayuso y tiene que tomar cartas en el asunto. Tiene que asumir alguna de las responsabilidades que Ayuso no asume. No creo que el Gobierno de Ayuso esté capacitado para organizar una vuelta a los colegios. No digo que tenga que hacer un 155, pero tienen que hacer algo más que darle recomendaciones. Se tienen que poner serios.

No entiendo la tibieza del Gobierno con el gobierno de Madrid. Es como si esperara a que todo fuera un caos absoluto en Madrid y eso puede ser una táctica política el problema es que lo pagan los madrileños y a los madrileños no se les puede dejar solo con Ayuso. El Gobierno tiene que ponerse firme con la Comunidad y decirle que si no hace los deberes los tendrá que hacer el Gobierno central.

Ayuso y su gobierno han demostrado que son incapaces y que no van a poder hacerlo. Ha sido un despropósito uno tras otro. Si no fuera porque es posible que nos estén yendo vidas en ello sería para hacer chistes. No espero nada de Ayuso, pero del Gobierno sí que espero algo. Tal vez Ayuso no se atreve y lo mismo hay que compartir responsabilidades si quiere el Gobierno que se haga algo. Soy consciente que lo que estoy pidiendo es injusto porque Ayuso nunca fue leal durante el estado de alarma. El problema no es quién tiene la culpa, el problema es quién lo va a pagar y lo están pagando las madres y los padres.