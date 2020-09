Retrasos por la pandemia: "Tenía mi revisión oncológica en marzo y sigo esperando"

La pandemia lo paró todo y en los peores momentos, marzo y abril, los hospitales y centros de salud destinaron casi todos sus esfuerzos y recursos a luchar contra un virus que no conocíamos bien, pero que no dejaba de llenar camas y unidades de cuidados intensivos.

Y entre los daños colaterales: el de quienes sufren otras enfermedades, porque se retrasaron sus pruebas, sus diagnósticos, sus operaciones....

Es el caso de Antonio, de 46 años, vecino de Antequera, en Málaga. Le diagnosticaron hace 9 años un cáncer testicular y ahora, después de un largo tratamiento, va de revisión en revisión para confirmar que no tiene una recaída. "Tenía prevista mi revisión para marzo pero los hospitales se quedaron sólo para operaciones urgentes", recuerda en 'Hora 25'.

"Me llamaron en junio para darme una cita para septiembre, pero la sorpresa es que estoy a una semana de hacerme las pruebas y no tengo noticias, no me han llamado todavía".

Ante esa incertidumbre, a Antonio le puede el miedo. "El miedo es que no te llamen, que la pandemia siga y vuelva a pasar lo que pasó en marzo y abril. ¿Y si se me ha reproducido?".

Jaime Masjuan, jefe del servicio de Neurología y coordinador de la unidad macro-covid del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, nos confirma que en los hospitales se están viendo casos como el de Antonio. "En la atención urgente, las dos patologías claramente afectadas fueron los pacientes con ictus y con infartos de miocardio porque llegaban muy tarde a los hospitales. Y por otro lado, el retraso y la imposibilidad de hacer pruebas diagnósticas a pacientes con patología oncológica".