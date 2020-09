Cómo afecta a los clientes y trabajadores la fusión de Caixabank y Bankia

Este jueves se producía una de las noticias económicas más importantes de los últimos meses: Bankia y CaixaBank preparan su fusión en pos de convertirse en el principal banco con sede en España.

¿Cómo afecta a los clientes?

Para los clientes, esta fusión implicaría que habrá menos competencia, pero al mismo tiempo significa más solvencia. Van a ser entidades más fuertes, tal y como argumentan desde el BCE, porque la competencia no es doméstica, sino internacional. La concentración de entidades bancarias en Europa ha pasado de más de 8.000 a 6.000 en los últimos años.

Por otro lado, para la banca es el regreso al pasado, una concentración superior a la de los años 80 en tiempos de los siete principales bancos de España. Aquellos siete grandes bancos quedarán en tres grandes bancos que tendrán una cuota similar a los de entonces.

¿Cómo afecta a los trabajadores?

Por último, para los trabajadores es la peor noticia de todas. La última ola de fusiones se saldó con 52.000 empleados menos. El sistema tiene el mismo número de empleados que en los años 70, pasando de 270.000 trabajadores en 2008 a poco más de 200.000. Juntas, ambas entidades suman 51.000 empleados, por lo que la posibilidad de ajustar plantillas está presente.

¿Qué va a pasar con el dinero del rescate?

"Las probabilidades de que se recupere ahora son mayores son muy grandes porque las posibilidades de rentabilidad son mayores que las que tenía Bankia de forma aislada", señala el analista Emilio Ontiveros, analista financiero a la par que añade que el Estado va a pasar de tener el 60% a tener el 14-15% de la filiatura resultante. No obstante, cree que no va a pasar a recuperar la totalidad del dinero de la noche a la mañana, pero insiste en que la rentabilidad va a ser "superior"

Por su parte, Santiago Carbó, catedrático de Economía y Director de Estudios Financieros de Funcas, cree que "si ahora se vende algo que en el sector no vale por unidad lo que valía", por lo que va a ser "muy difícil recuperar". En este sentido, cree que es un buen momento de cerrar la participación del Estado en la entidad financiera.

"Ha habido un plan inteligente"

"Estos momentos son una buena razón para plantearse un proceso de integración porque el negocio queda más tocado. Es un momento que te tienes que plantear la estrategia a años vista cuando pase lo peor", explica en primera instancia Santiago Carbó, quien cree que la entidad que resulte de esta fusión "ganará en competitividad y será más fuertes de cara a lo que se viene en la revolución del mercado financiero".

Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros, ve "lógico" que los mercados de acciones hayan recibido de buena gana esta fusión. Asimismo, remarcaba Ontiveros la importancia que va a tener la entidad resultante en el eje Madrid-Barcelona-Valencia. "Ha habido una decisión y un plan inteligente", añade

En cuanto a la posibilidad de que esta fusión abra un nuevo baile de este tipo de operaciones, Carbó cree que si se ha producido esta, es que "hay un entorno favorable" y ahora podrían sucederse otras.

Asimismo, el catedrático en economía y Director de Estudios Financieros de Funcas cree que esta fusión va a tener un impacto en la plantilla, porque se suelen generar "solapamientos".