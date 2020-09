Rafael Vila-Sanjuan: "No parece lógico que las vacunas se regulen por razones políticas"

La vacuna contra el coronavirus se convierte en una carrera de interés político. Los países que llevan a cabo una investigación para encontrar una solución a la covid-19 empiezan a ejercer presión en los mecanismos de regulación para sacar cuando antes una solución al mercado.

“Empieza a haber una presión tremenda hacia los mecanismos de regulación para que regule lo primero que les venga. El primero que encuentre la vacuna va a intentar por todos los medios monopolizar el mercado”, señaló nuestro colaborador Rafael Vila-Sanjuan, director de Análisis y Desarrollo del Instituto de Salud Global de Barcelona.

El colaborador alertó de la alta responsabilidad política que asumen los diferentes países que lideran proyectos experimentales por ser los primeros en sacarla al mercado.

“Se está trabajando como nunca en vacunas. No parece lógico que se regulen por razones políticas. La vacuna de Oxford está ya vendida en toda su capacidad de producción por un año cuando no sabemos si saldrá o será efectiva para todo el mundo”, apuntó.

Asimismo, declaró que la finalidad de las vacunas “no deben tener patria, sino que deben ir a controlar la pandemia. Si España tiene la vacuna, pero en Marruecos o en Latinoamérica no se ha dado, seguimos con las fronteras cerradas. Eso no es la estabilidad que buscamos”.

Vila-Sanjuán repasó también el desarrollo de los ensayos clínicos que se han hecho hasta ahora, poniendo el foco en los resultados de la vacuna rusa que ya se ha probado en 100 personas y ha pasado la fase 1.

El colaborador quiso recordar durante su intervención que el proceso para validar que una vacuna se distribuya en el mercado debe pasar por tres fases. La primera de ellas es, según explicó, “fundamental para conocer el nivel de seguridad, porque una vacuna nos la ponemos los que estamos sanos, a diferencia de los medicamentos”.

“Esta vacuna rusa fue una operación de marketing en su momento que no se ha probado en mayores de 65 años, como tampoco se ha probado la de Oxford, al menos, de manera extensiva”, aclaró.

En cuanto a la vacuna que anunció Estados Unidos que prepara para distribuir a partir del 1 de noviembre, justo tres días después de las elecciones presidenciales, presenta el problema de que se deben suministrar dos dosis para que empiece hacer efecto en el cuerpo.

“Hay que hacer venir a la gente una vez y a los 21 días otra. Esto en algunos países se traduce en una falta de adherencias, es decir, en la gente que va a dejar por el camino y no se va a poner la segunda”, dijo.

Por último, Vila-Sanjuán manifestó su preocupación por la radiografía actual de rebrotes en España, sin embargo, en este nuevo escenario, diferente al de marzo, “hay más test y mucha más gente en franjas de edad menores de 30 años que se está contagiando. Esto no es bueno, pero genera menos mortalidad y saturación en las UCIS”.