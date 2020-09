"Si el test se puede comprar en internet, por qué no en una farmacia"

Una de las fotos de la semana en la Comunidad de Madrid ha sido la del personal de centros docentes haciendo cola para someterse a las pruebas del coronavirus antes de iniciar el curso escolar. En otras comunidades se habla de colapso y retraso en la realización de los test tras el contacto con una persona contagiada. Por eso desde el Colegio de Farmacéuticos de Madrid proponen que se autorice a las farmacias a vender y realizar las pruebas serológicas para aliviar la presión en centros sanitarios. Su presidente, Luis González, denuncia que se puedan comprar y test en internet, pero no en las farmacias. Por eso ha dirigido una carta a la Agencia Española del Medicamento y a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para solicitar esa autorización. “Yo no entiendo que un ciudadano pueda adquirir un test en internet (…) y que vaya a la oficina de farmacia y que le digan mire, no, nosotros no lo podemos hacer. Ni se lo podemos vender, ni se lo podemos hacer”. La propuesta que quieren trasladar los farmacéuticos madrileños es que exista la opción de hacer las pruebas en las farmacias “como establecimiento sanitario que es, es el mejor situado para realizarlos”.