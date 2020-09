"Nos han cortado las alas, no volveremos a ser las mismas"

Tres meses de confinamiento, pero muchos más sin poder abrazar a los nietos y toda la familia. Ana y Paquita son dos mujeres, viudas, que antes de la pandemia llevaban una vida muy activa y plena. Las dos tenían actividades cada día que además del ejercicio o la distracción les daba una red de afectos y de relaciones que ahora han perdido completamente. Ana Navarro, de casi 84 años, nos cuenta que su grupo de yoga y el de baile en línea era "como una familia donde nos abrazábamos, nos lo contábamos todos y nos cuidábamos" es de las cosas que más echa de menos. A ella y a Paquita Romero, lo que más les duele es haber perdido ese contacto físico estrecho con los suyos. Las dos echaban una mano a los hijos con los nietos. Paquita iba a casa de su hija a ayudar con la comida y lo que fuera "ese momento que venía mi niño a casa y me abrazaba y me decía te quiero Yaya. Y yo más. Así estábamos un rato. Y que yo no pueda abrazar así a mi niño, ya" se le quiebra la voz a esta mujer al contar esto o cómo se siente desmotivada porque "te pones a hacer una comida y piensas ¿para qué? Total, no puede venir nadie a comer". Estar encerradas y sin sentirse útiles les ha hecho sentirse torpes "he perdido mucho, me siento torpe y despistada" nos cuenta Ana, que cree que lo que ha perdido ya no lo va a recuperar aunque pase la pandemia.

El profesor de psicología de la Universidad de Granada, doctor en gerontología, José Luis Cabezas dice que es necesario encontrar la forma de transformar esa realidad y que estas personas mayores encuentren la manera de seguir socializando, porque en psicología la realidad "no es como vivimos sino cómo interpretamos lo que vivimos". La pandemia les ha convertido en grupo de riesgo, les ha hecho sentir más frágiles y les ha quitando los afectos. Una factura sentimental que es la más difícil de afrontar.