Margarita del Val, viróloga del CSIC: "Lo que inactiva el virus es el 70% de alcohol y la cerveza no llega"

Margarita del Val, conocida virólogo del CSIC, ha atendido este viernes a Buenismo Bien, en el primer programa de la cuarta temporada del espacio dirigido por Manuel Burque y Quique Peinado.

Precisamente este último ha planteado una cuestión interesante durante la charla, al pregunta sobre las diferencias en los rebrotes entre Italia y España, dos países que en los primeros meses de pandemia habían tenido un comportamiento muy similar.

"Ahora mismo nos va fatal, pero a los italianos les va un poquito mejor. ¿Cuáles son las causas de esto?", preguntó Peinado. "Las multas y las medidas obligatorios hacen que la gente se porte mejor", señaló Del Val.

"Hasta el 15 de octubre tienen estado de emergencia, tienen también más cosas cerradas que nosotros, aunque no lleven mascarilla en la calle, las penas por no llevarlas en el interior o por no respetar la cuarentena son muy fuertes o incluso pueden tener consecuencias penales", argumentó la viróloga del CSIC.

"Incluso nos la quitamos en la calle. Antes de sentarnos en la terraza nos la estamos quitando con la otra mano", añadió sobre la relajación de los españoles en cuanto a ciertas medidas de seguridad en el uso de la mascarilla.

"Parece que la cerveza es inmune al virus", indicó Burque, ante lo que De Val reconoció con aire divertido que "lo que inactiva el virus es el 70% de alcohol y la cerveza no llega".