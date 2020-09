"¿A qué vamos a jugar?": Álvaro Benito repasa la principal incógnita de la España de Luis Enrique

La Selección Española atraviesa una etapa de reconstrucción obligada por el cambio generacional y Luis Enrique es ahora su mayor responsables. En la actualidad, muchos nombres de jóvenes talentos copan las listas de posibles seleccionables y el 'once tipo' a día de hoy es inexistente. Ante tantas dudas, Álvaro Benito busca el orden en El Larguero sacando a la luz la primera pregunta que debía plantearse: "¿A qué vamos a jugar?".

En función de la respuesta, comenta Benito que se aclaran las convocatorias, el sistema de juego e incluso la táctica a ejecutar. "Primero hay que definir a qué vamos a jugar. Si España está capacitada para dominar a los grandes equipos -que yo creo que no- o jugar más vertical y sin enredarse en dar pases de más", comentó con Yago de Vega y Antonio Romero, rescatando la problemática de la "indefinición" existente".

"Espero que sí haya cambios porque creo que todavía Luis Enrique no ha encontrado a su equipo titular y tiene la opción de probar. Al final no sabemos si apostará por los que le gustan a él o si va a ir en función del rendimiento durante la temporada", expuso Álvaro Benito, que por encima de todo tiene ganas de ver más a un jugador: Ansu Fati. "Creo que tiene algo diferente. Demostrar lo que tiene este chico con la edad que tiene es muy difícil".

En esta misma línea se pronunció también Antonio Romero: "Lo que hizo el otro día Ansu Fati no sé si le da méritos para ser titular, pero nos dejó con ganas de verle un poquito más. Entró al partido dando la sensacion de que estaba superado y luego fue él quien superó las expectativas", aseguró, además de reconocer la gran actuación frente a Alemania de una portería muy criticada en los últimos años, aunque menos efusivo que el seleccionador tras el encuentro.

"A De Gea el entorno no le ha hecho bien. Este año De Gea ha sido un tío al que también han criticado en la Premier, ha sido irregular, no lo que dice Luis Enrique de una temporada espectacular. Ahora bien, si De Gea rinde siempre como el otro día ante Alemania no hay debate. El debate viene porque De Gea ha jugado dos fases finales con la Selección Española y ha parado poco o muy poco", amplió, recordando el inicio de las dudas.

Sobre la titularidad del guardameta, Álvaro Benito insistió en que "el campo dicta sentencia". "Cuando De Gea no hace una buena actuación, lo comentamos y genera dudas. Yo no veo jugar al Manchester United cada fin de semana pero, por lo que me llega, sí vemos ahí más habitualmente al David de Gea del otro día. Tiene la capacidad y esto le pedimos por sus grandes condiciones. Si no supiéramos que puede dar un 8'5 o un 9, le pediríamos un 6", añadió el exfutbolista, zanjando el debate al afirmar que "si para como el otro día, nosotros encantadísimos de echarle flores".

