¿Cuándo puede faltar mi hijo al cole?

España vuelve al cole con más de 500.000 contagios a sus espaldas. El virus ha puesto a prueba la capacidad organizativa de los centros educativos, de los gobiernos y de las miles de familias que esta próxima semana volverán a llevar a sus hijos a clase. Hay un sector de padres que -por diferentes razones- se están planteando no llevar a sus hijos al colegio. Pero según ha anunciado la fiscalía de menores se enfrentan a multas, e incluso seis meses de cárcel, porque "llevar a los niños a clase es una obligación ineludible de los padres". Así que sin una justificación "clara" y determinante", asegura la fiscalía, los niños deben ir a clase.

Para sortear esa multa, algunos padres han acudido al pediatra para que les proporcionen un informe que exonere a sus hijos de ir a clase. Pero los casos en los que, por salud, se puede faltar al colegio son extraordinarios. Inmaculada Calvo es la vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría y ha aclarado en Matinal SER los supuestos en los que una ausencia está justificada: "un niño diabético, con Síndrome de Down, asmático, epiléptico o artritis". Exceptuando estos casos (recogido en una guía elaborada por la AEP) el resto de niños tienen que ir a la escuela, recuerda la doctora.

Escucha la entrevista completa:

No ir al colegio es perjudicial para el menor

Ausentarse del centro durante tanto tiempo también tiene consecuencias muy graves para los niños. "Lo que a mi me da miedo es que un niño esté seis meses sin ir al cole", comenta Calvo, que enumera posibles repercusiones: "la no socialización, no estar trabajando intelectualmente" también les pasa factura.