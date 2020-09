Ferran Bel (PdeCat) "no descarta" negociar unos presupuestos pero pone condiciones al diálogo

Escucha la entrevista completa al diputado Ferran Bel:



Los cuatro diputados del PdeCat en el Congreso buscaban la manera de buscar perfil propio y lo han hecho con un comunicado en el que aseguran que buscarán una "línea ideológica propia". La convivencia de los diputados del PdeCat en los grupos de JuntsxCat en el Congreso y en el Parlament solo será posible si pueden seguir defendiendo sus planteamientos sin someterse a la línea que marque Junts e incluso no descartan que los diputados del PdeCat puedan romper la disciplina de voto dentro del grupo de JuntsxCat si las posiciones de una y otra formación son marcadamente distintas en algún debate parlamentario. En esta idea ha insistido el diputado Ferran Bel en una entrevista en 'Hora 25' con Pepa Bueno. "La semana pasada el Partido Demócrata fue expulsado del Govern de la Generalitat, entonces la situación es diferente", ha asegurado Bel en la Cadena SER.

La principal discrepancia dentro de grupo de JuntsxCat puede venir del debate presupuestario en el Congreso, ya que los que el PdeCat dicen estar dispuestos a hablar siempre y cuando los PGE sean "buenos" para Cataluña. "No descarto abrir negociación con los partidos del Gobierno, pero esa negociación tendrá que tener unas condiciones", ha sentenciado.

Todas las declaraciones de la entrevista en 'Hora 25':

"Nosotros no estamos ahí, porque no hemos hablado de estos términos. La semana pasada el Partido Demócrata fue expulsado del Govern de la Generalitat, entonces la situación es diferente. Lo que hemos acordado hoy es que vamos a hablar con nuestros grupos parlamentarios"

"Nuestra vinculación con el Govern ya no es la misma y tenemos que adaptar esta situación, veremos si manteniendo los grupos parlamentarios pero la posición no tiene por qué ser la misma. En estos momentos el debate no está en los presupuestos"

"No descarto abrir negociación con los partidos del Gobierno, pero esa negociación tendrá que tener unas condiciones (...) Los presupuestos son importantes y son determinantes para las condiciones de los fondos europeos, pero la responsabilidad no es de los grupos que están en la oposición, la responsabilidad es del Gobierno"

"Tenemos una situación que es de cierta anomalía política en Cataluña, no solo es una cuestión de que presente unos presupuestos que sean buenos para Cataluña, sino que habrá que encontrar vías de soluciones para el conflicto catalán (...) Tenemos que tener en la mesa todos estos aspectos"

"No, no es reglamentariamente posible constituir un grupo propio, no se pueden constituir una vez iniciada la legislatura. Estamos en el grupo plural y sea cual sea nuestra relación con los diputados de JuntsxCat ni los del Partit Demòcrata van a abandonar el grupo al que pertenecen en el Congreso (...) No podemos constituir un grupo parlamentario propio"