La española que dio positivo y negativo con una hora de diferencia en el aeropuerto de Venecia

'Para entrar en Italia tienes que llevar o bien una PCR negativa hecha 72 horas antes en tu país de origen, o bien hacerte la prueba allí mismo en el aeropuerto. Yo hice lo segundo. Allí te las hacen muy rápido casi sobre la marcha. Esperas una media hora y te dan los resultados. Vino la doctora y me dijo 'tranquila, no entres en pánico, pero aunque la carga viral es baja has dado positivo', nos ha contado en La Ventana, Inés López, resumiendo su azaroso aterrizaje ayer en Venecia.

La noticia cayó como un mazazo porque Inés -que no tenía ninguna sintomatología- se había hecho una PCR en España hace una semana que había dado resultado negativo. 'De repente te dicen que no te puedes volver a tu país, y que tienes que guardar cuarentena catorce días, cuando yo sólo iba a pasar una semana en un AIRNB con mi madre. No sabes ni dónde ni cómo ni quién va a pagar eso'.

'Además como has dado positivo, tampoco puedes moverte libremente en transporte público, así que como iba a la isla del Lido, me dijeron que tenía que esperar primero una ambulancia y después un barco ambulancia para llevarme a mi destino. Un lío tremendo'.

Mientras esperaba, dio la casualidad de que otro pasajero de su mismo vuelo se sometió al test y como daba un resultado muy en el límite, los médicos decidieron repetirle la prueba. 'Si al principio él había dado 2, en la segunda PCR marcó 0,5 lo que es un negativo, con lo que pudo irse a casa. Entonces, la doctora vino a por mi y me dijo que me iban a repetir el test. Si en el primero dí 2,26, en la segunda PCR mi medición era de 0,002, que es nada de nada. Así que me dijeron que el diagnóstico era negativo y que podía irme'.

Inés confiesa que, aunque el personal del aeropuerto fue sumamente amable con ella, pasó mucha angustia y también sorpresa por la contradicción en las mediciones: de falso positivo a negativo en apenas una hora. Pasado el susto, ya en Italia, le ha llamado mucho la atención 'que aquí mucha gente no lleva mascarilla y además fuman pegados unos a otros'.

'A partir de ahora tengo clarísimo que nunca hay que volar si no tienes antes una PCR reciente hecha desde casa para así evitarte problemas en destino', nos ha contado.

La peripecia de Inés pone de manifiesto la disparidad de normas implantadas en los aeropuertos. Hay una treintena de países que, como Italia, han implantado test rápidos en los aeropuertos para quienes entran en el país. 'Son gratuitos y en caso de positivo hay que realizar cuarentena aunque se realiza una segunda prueba pasados unos días en el hospital para confirmar el diagnóstico', nos ha contado el corresponsal de la SER en Italia, Joan Solés.

En otros países como España o Reino Unido no se han implementado estas pruebas en los aeropuertos. 'En Reino Unido eso ha provocado una pugna bastante fuerte entre la industria de las aerolíneas y el sector turístico que reclama las PCR como una forma de acortar el tiempo de cuarentena que deben realizar quienes vuelen al país si proceden de un destino calificado como de riesgo. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno de Boris Johnson se ha mostrado reacio a ponerlos en marcha. Asegura que no son nada fiables, que un 93% de los casos son erróneos', ha añadido la corresponsal de la SER en Londres, Begoña Arce.