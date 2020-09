Àngels Barceló: "A este 2020 le pido poder vivirlo"

En ‘La Ventana’ esta temporada regalamos cumpleaños. Si el lunes pasado felicitamos a Pablo Motos y después a Abel Caballero hoy es el turno de Àngels Barceló. La directora de ‘Hoy por Hoy’ cumple este 7 de septiembre 57 años, un día, que, como otros años, le pilla trabajando “por eso no suelo celebrarlos. Pero me gusta cumplir años porque eso significa que estoy viva, que sigo aquí”, no dice Àngels. Para la jefa del Hoy x Hoy la última temporada ha sido rara, distinta y tan complicada que “seguramente por eso me han salido canas. Ahora tengo muchísimas cuando a los 56 no tenía ni una”. Por su profesión tiene que estar al corriente de todo, al tanto de las novedades que aparecen, aunque “con la edad tengo claro que hay que ser selectivo y hay fenómenos que se me escapan porque quiero. Lo hago selectivamente. Es verdad que me llegan algunas cosas que cuando me las enseñan no me interesan nada y las dejo de lado”, confiesa Àngels.

Este 7 de septiembre del 2020 Àngels cumple 57 años, pero si se tuviera que quedar con un cumpleaños sería el de los 40. Si echa la vista atrás reconoce que “nunca imaginé en mi vida que haría todo lo que he hecho. Por eso si me tuviera que poner una nota sería un notable alto / sobresaliente bajo. Y puestos a pedir un deseo para este 2020 es poder vivirlo”.