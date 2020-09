Konchalovski destapa la huelga obrera que acabó en masacre en la URSS

El director ruso Andréi Konchalovski ha firmado una de sus mejores películas a sus 83 años. Rodada en blanco y negro, Dear Camrades!, Queridos camaradas, es una tremenda crónica de la que fue una de las masacres más duras internamente para la URSS, que ha cogido carrerilla en este Festival de Cine de Venecia.

Ayudante y guionista de Tarkovski, Konchalovski tiene dos Leones de Plata y un premio especial del jurado, pero nunca se ha alzado con el León de Oro, algo que podría ocurrir en esta extraña edición del festival. La suya es una cinta impecablemente dirigida sobre la masacre de Novocherkassk ocurrida en 1962 bajo el mando de Khrushchev. En esa ciudad, los obreros de las fábricas decidieron que había que decir basta. Convocaron una huelga por la subida de los precios de los productos básicos y por las condiciones ínfimas a las que estaban sometidos. Y ahí surge la paradoja, un movimiento obrero quejándose a un régimen que debería protegerles frente a todo. La caída en picado el comunismo y cómo las élites la proclamaban de palabra, pero no de hechos.

"Mi objetivo era reproducir escrupulosamente y con gran detalle la era de los años sesenta de la URSS. Creo que el pueblo soviético de la posguerra, los que lucharon en la Segunda Guerra Mundial hasta la victoria, merecen tener una película que rinda homenaje a su pureza y la trágica disonancia que siguió a la comprensión de cuán diferentes eran los ideales comunistas de la realidad a su alrededor", dice el director ruso, artífice de películas como Paraíso o El cartero de las noches blancas.



Aquella huelga, que debería haber sido escuchada y tomada en cuenta por los gobernantes, fue reprimida. No hubo cargas, hubo disparos y una masacre que terminó con 30 obreros muertos en la ciudad de Novocherkassk, de apenas 180.000 kilómetros. Una pequeña localidad al sur de Rusia que vivieron en sus carnes la represión y la ira frente a aquellos que se atrevieron a protestar. La respuesta del gobierno y del KBG fue todavía peor. Persiguieron a los instigadores y se aseguraron que nadie que participó o tuvo consciencia del suceso dijera nada. Nadie entre los manifestantes imaginaba que el ejército ruso, encargado de defender a la población, acabaría atacándola.

Konchalovski pone el punto de vista en el de una mujer, miembro del Partido Comunista, que interpreta, entre el asombro, el miedo y la rabia, la actriz Julia Vysotskaya. "Me importaba representar una tragedia con carácter femenino", decía en la rueda de prensa en Venecia. Madre de una hija adolescente que secunda esa huelga y que desaparece tras las cargas policiales. A través de la búsqueda de esta funcionaria por hospitales, morgues y escondites, el director muestra cómo caen los ideales ante el fracaso de los gobernantes. "Estamos en una democracia", se dice en una escena de la película, "esas cosas no pueden pasar".

"Mi relación con cualquier guerra es siempre la misma, ya sea de la antigüedad o las actuales. He hecho esta película como una tragedia griega en la que los eventos políticos influyen en el ser humano". Quizás por ello no quiso entrar en valoraciones políticas actuales ni en posibles interpretaciones sobre su filme y las conexiones con el presente. "Puedes hacer todos los paralelismos que quieras, no depende de mí”, zanjó. La masacre fue silenciada, un secreto a voces que ahora el cine y Konchalovsky ponen en imágenes y que sirve de advertencia pero cualquier gobierno de izquierdas, que olvide para qué está en el poder.