"Me ha dado pena deportiva": Álvaro Benito lamenta el desenlace de uno de los olvidados de Zidane

El mercado de fichajes continúa con movimientos diarios a los que se han sumado los grandes clubes de LaLiga. Mientras los equipos directivos sondean el mercado en busca de talento con el que apuntalar las plantillas, El Sanedrín de El Larguero repasa las operaciones que ya han llegado a concretarse y las que podrían llegar a buen puerto en el futuro próximo.

Este lunes las puertas se han abierto en el Real Madrid para dar salida a un James Rodríguez que ha tenido que marchar por la puerta de atrás rumbo al Everton de Carlo Ancelotti. Su segunda etapa como merengue tras su cesión al Bayern de Múnich ha pasado casi desapercibida. ¿Podía haber sacado Zinedine Zidane más provecho de este futbolista? La cuestión, al igual que la posibilidad de que el FC Barcelona cuente con Memphis Depay para el curso que viene, a debate.

Álvaro Benito: James es jugador de equipo grande a pesar de todo e incluso he visto que la camiseta del Madrid le quedaba perfecta. La primera temporada fue espectacular y luego yo le he visto con ganas de currar, pero parecía que el tren ya había salido de la estación y no lo podía coger. Me ha extrañado el caso de James, infrautilizado cuando el Real Madrid necesitaba de él. Pensé que iba a poder resucitar y nunca más lo hizo. Me ha dado un poco de pena deportiva.

A Depay no termino de verlo. El '9' del Barça necesita jugar de espaldas. Lo que Messi quiere es un jugador sobre el que apoyarse. Mi pregunta es si juega mejor de los que tiene el Barça. Es un buen futbolista, pero para ser titular en el Barça no lo sé. No sé si es una cosa del propio Koeman para que los demás aprieten el culo.

Gustavo López: El Atlético se fijó en James. Es un jugador que necesita un entrenador que lo haga sentir importante. Pekerman me dijo que era un futbolista que si lo tenías motivado era algo diferente. Te da ese salto de calidad de tres cuartos para adelante, pero necesita mucho refuerzo emocional y Ancelotti se lo puede dar.

En el FC Barcelona tienes ese perfil de Depay en cantidad y en muy buena calidad. Tampoco lo veo como un socio ideal de Messi. Necesita una referencia, alguien que sujete a los centrales y Depay eso no te lo da. Y si vas a poner a Depay, ¿a quién quitas?

Raúl Ruiz: No tengo ninguna duda de que va a funcionar. La repesca de James al Madrid tampoco le causaba sensación a nadie. Nadie daba un duro de que fuera a ser titular con Zidane. No ha tenido continuidad y no sé si será por culpa suya o porque por mucho que hiciera no le gustaba a Zidane, creo que es más esto segundo.

Kiko Narváez: Siempre hay jugadores que con unos entrenadores funcionan mejor que con otros. Ancelotti no tengo duda de que ha visto a James un jugador del que puede sacar mucho provecho. Me extrañaba a mí con el 'Cholo' Simeone. Es un futbolista de los que te escriben un capítulo y te encanta, pero luego va escribiendo de higos a brevas. Tenía la obligación de estar al 100% en el Real Madrid y ese 100% creo que no lo terminó de conseguir con regularidad. SObre Depay, yo veo antes a Lautaro por lo que requiere y necesita el Barça.