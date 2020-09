Escrivá, sobre el ingreso mínimo: "Si hubiéramos corrido, estaríamos pidiendo un reintegro a 60.000 familias"

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha sido entrevistado este martes en 'Hora 25' por Pepa Bueno para hablar de los retrasos en la gestión y el cobro del Ingreso Mínimo Vital.

La medida se aprobó el 10 de junio en el Congreso con el voto favorable de prácticamente todo el Congreso y la abstención de Vox. Se aprobó con prisas, porque había mucha necesidad. Y la noticia este verano ha sido la dificultad del trámite, las poquísimas ayudas que se han concedido. De las casi 900.000 solicitudes que han llegado al gobierno, sólo 85.000 familias han recibido la prestación a día de hoy, apenas el 10%. De ellas 75.000 se concedieron de oficio, a personas que no tuvieron que acreditar nada. Así que, si se quitan esas 75.000, en estos tres meses sólo ha habido capacidad para chequear y conceder 10.000 de esas 900.000. Es decir, solo un 1%.

Desde el principio planteamos un horizonte de 3 meses para evaluar todas las solicitudes. Lo vamos a extender a final de año. Cualquier solicitud que se presente hasta final de año recibirá retroactivamente toda la prestación desde el 1 de julio. Sabíamos de la enorme complejidad de una prestación de este tipo, lo que estamos intentando hacer es que esta prestación compleja sea lo más sencilla y llegue a todo el mundo. Pido un poco de paciencia porque estamos tramitando un volumen extraordinario de solicitudes. Hemos evaluado 333.000 y unos 85.000 ya tienen prestación concedida. Hay un 40% a los que hemos reclamado más información. Hay muchas solicitudes con información incompleta.

Probablemente se crearon unas expectativas de cobro muy rápido. Éramos conscientes de esto. Entiendo la angustia de la gente y me solidarizo. Ha habido un 20% que no tienen derecho a la prestación o se han prestado por duplicado y si las hubiéramos dado de oficio estaríamos pidiendo reintegros. No queremos que llegue a quien no tiene derecho a ella.

Vamos a simplificarlo. Hay un proceso de aprendizaje. En lugar de como estamos haciendo ahora de solicitar la confirmación de que están apuntada sal paro, lo que vamos a hacer es simplemente que esto se convierta en una obligación a posteriori. Estamos aprendiendo y estamos mejorando. 85.000 hogares están recibiendo ya la prestación y estas mejoras en los procesos harán que estemos ya en 150.000 casi a final de mes. Vamos a tener un acelerón muy fuerte porque hay mejoras que podemos introducir.

Todo el mundo que la haya presentado o la presente de aquí a final de año recibirá retroactivamente toda la prestación en el momento en el que se le conceda.

Decirle a las personas que no soliciten la ayuda más de una vez. Esto supone una carga administrativa. Están en proceso de ser resueltas. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para ser lo más rápidos. Tenemos un conocimiento muy profundo de dónde tenemos que incidir. Tener una prestación de esta naturaleza es algo que era la expectativa que teníamos. Si se han creado expectativas naturales o excesivas en una situación tan agobiante es comprensible, pero pediría un poco de tranquilidad. Si cumplen los requisitos la van a cobrar y de forma retroactiva.

Una de las estrategias que planteamos fue una declaración responsable. Imagina que hubiéramos corrido. Hoy le estaríamos pidiendo un reintegro a 60.000 familias. Eso es correr. Si hubiéramos ido por la vía rápida estaríamos en el reintegro y en un atasco mayor.

Yo no había puesto una fecha concreta para ir a Canarias. Estamos siguiendo el tema de forma muy estrecha. Estamos en máxima tensión. Tengo que estar mañana en el Pacto de Toledo, en los ERTE... Iré a Canarias cuando tenga una situación lo suficientemente holgada para ver las islas y buscar soluciones habitacionales. No puedo aceptar que se diga que he dado plantón.