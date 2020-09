De la "discusión" por el rey emérito a la autocrítica: Pablo Iglesias, en ocho vídeos

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha sido entrevistado este martes por Àngels Barceló en Hoy por Hoy, donde ha repasado los principales temas de actualidad, desde los problemas de los datos de la pandemia de COVID-19 a las discusiones internas en el Gobierno de coalición. Estos son los principales momentos de la entrevista:

El rey emérito

"Por respeto al presidente del Gobierno, cuando se produce una situación en la que algo que quizás nosotros tendríamos que saber no lo hemos sabido cuando lo teníamos que saber, prefiero no hablar de ello en los medios de comunicación y hablarlo en privado con el presidente. En el caso concreto de la salida, de la huída del rey emérito, tuvimos una discusión fuerte y puedo decir que el presidente se disculpó. Y que un presidente pida disculpas y diga: "Esto tenía que habértelo dicho a pesar de que no ibas a estar de acuerdo conmigo" creo que habla bien de él".

Los Presupuestos

"Entender que es posible llegar a acuerdos tan importantes como los de los Presupuestos Generales del Estado, las políticas sociales y las de reconstrucción con quien está gobernando con el apoyo de la ultraderecha creo que es inviable en la práctica y que se va a demostrar además que es inviable". "Que el PP diga "yo con estos no negocio porque son republicanos es como si nosotros dijéramos "mientras usted gobierne con la ultraderecha en la Comunidad de Madrid no va a haber elecciones generales en España; ¿se imaginan qué barbaridad? Pues esto el PP lo dice con normalidad".

Subir o bajar impuestos

"Hay muchas cosas que hablar a la hora de concretar la cosa de los impuestos, porque el debate no es bajar o subir; el debate es bajar a quién y subir a quién. ¿Hay que bajar a la mayor parte de la población el IVA de ciertos productos? Seguramente sí... productos de higiene femenina. Nosotros hemos puesto sobre la mesa bajar el IVA veterinario... pero hombre, a lo mejor, a los grandes patrimonios... o plantear que el impuesto de Sociedades debería servir para recuperar lo que los ciudadanos españoles le dieron a la banca en términos de ayudas... es completamente sensato. Y luego, discutir que, a lo mejor algunos impuestos que pueden perjudicar a las clases medias, a lo mejor no hay que subirlos".

Fusión Caixabank-Bankia

"En la discusión sobre el programa yo insistí a Pedro Sánchez mucho en que mantuviéramos Bankia como un gran banco público; perdí esa discusión. Con 35 diputados no pude llegar más lejos y quedamos en que íbamos a convertir el Instituto de Crédito Oficial en una banca pública. Me hubiera gustado que el destino de Bankia fuera diferente. Nuestra opinión sobre la fusión es conocida, y pensamos diferente al PSOE. A partir de que se va a hacer algo que a nosotros no nos gusta, nos parece que lo mínimo es mantener la participación pública y que, de alguna manera, haya elementos de control público para evitar que ocurra en este país lo que ocurrió en el pasado con el sector financiero".

Bajas para casos de niños con COVID-19

Pablo Iglesias asegura que la "voluntad del Gobierno" es que los padres puedan solicitar bajas laborales por cuarentenas de hijos: "Me consta que Yolanda Díaz y José Luis Escrivá están trabajando para que la respuesta para esos padres llegue lo antes posible", ha respondido el vicepresidente que, pese a las "dificultades técnicas" considera que "cuando hay situaciones urgentes, el sentido común tiene que estar por delante".

Financiación de Podemos

El vicepresidente defiende las cuentas de su partido y se pone a disposición de la justicia: "Que se investigue. Que se investigue hasta el final. Lo que tenemos que hacer es seguir colaborando con la justicia. Que nos pidan cada papel, cada documento, seguir yendo a declarar cuando nos llamen". Y cree que la situación de Unidas Podemos es conocida: “Todo el mundo sabe que una fuerza política, con los enemigos que tenemos, no puede hacer una cuenta mal".

Caso kitchen

"Es llamativo que, una vez más, sepamos lo que hizo el PP con nuestras instituciones. Que volvamos a conocer y aparezcan nuevas pruebas de que en este país existía una mal llamada 'policía patriótica', una organización para delinquir tratando de borrar las pruebas de la corrupción del PP. Que volvamos a saber que el PP ha tratado de utilizar a jueces y a policías a su antojo para protegerse de investigaciones sobre delitos gravísimos.Que esto lo conozcamos en el contexto en el que algunos rumores se han traducido en portadas de periódico y en horas y horas de tertulia hablando de la supuesta financiación de Podemos, revela muchas cosas sobre este país. Hoy escribía, creo que Nacho Escolar: en el Watergate, Nixon dimitió simplemente porque se comprobó que había colocado unos micrófonos en la oficina de sus rivales políticos. Lo que ha hecho el PP con este país creo que tiene poca comparación en términos de ataque a la democracia y de vergüenza para nuestro país.Que en ese contexto, ellos sigan diciendo que la justicia es su último bastión para hacer caer al Gobierno, revela hasta qué punto el PP hace tiempo que abandonó el bando de la democracia".

El Poder Judicial

"El PP dice que no renueva el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque entienden que ellos controlan a la mayoría de ese Poder Judicial y parece que les instan a seguir haciendo nombramientos casi con carácter vitalicio para utilizar, ya no solo a su policía patriótica, ahora también a los jueces, para evitar tener que rendir cuentas ante la justicia. Esto es gravísimo. Esto quiere decir que el PP está en rebeldía con respecto a la democracia. Es de las cosas más graves que ha ocurrido en toda la historia de la democracia".