Edu Madina, sobre la Operación Kitchen: "Es el PP de donde viene Pablo Casado"

En las últimas horas se conocía que el ex secretario de Estado de Seguridad implicaba directamente a la cúpula del Partido Popular en el espionaje al que fuera tesorero y senador de la formación, Luis Bárcenas, durante el Gobierno de Rajoy. Una declaración que afecta directamente a Dolores de Cospedal, Secretaria General del partido en el momento de los hechos, y Fernández Díaz, ministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy.

También se ve afectado Pablo Casado, actual presidente del Partido Popular y líder de la oposición. “Es el fantasma de las navidades pasadas que siempre te visita en el momento menos esperado. Cuando piensas que lo de las cloacas ha pasado, no terminan de pasar nunca. No es un PP ajeno a Pablo Casado. Es el PP de donde viene Pablo Casado. Cospedal fue clave en la victoria del Congreso de Pablo Casado frente a Soraya Sáenz de Santamaría", ha declarado Eduardo Madina durante la tertulia de Hoy por Hoy con Àngels Barceló.

Madina también ha centrado su opinión en la persona de Villarejo, a quien ha definido como un "actor más contratado por todas las tramas oscuras que hemos visto en este país y que forma parte de una película que está investigando a Bárcenas para que no tire de la manta y se lleve por delante a Rajoy en un caso de financiación ilegal".

Asimismo ha recordado el que fuera diputado del PSOE que Dolores de Cospedal "sigue siendo presidenta de honor del PP de Castilla-La Mancha" e incide en que "sigue influyendo en la cúpula del PP castellano-manchego". "Es como la Fraga del PP de Aznar. Sigue cogiendo teléfonos de dirigentes del PP. Casado tiene que decir cuál va a ser la posición de su dirección", añade Madina.

Por último, Edu Madina pregunta a Casado: "¿Alguien va a decir algo? ¿Van a poner lo que sepan a disposición de la justicia o van a contar que esto es el pasado y que yo nací contra esto? No, no nació contra esto, nació de esto"