David Demaría: "Si me hubiese pillado ahora, no habría vendido mi alma al diablo"

El cantante David Demaría visita esta madrugada El Faro y comparte con Mara Torres una conversación que viaja por toda la carrera del artista y por el camino que ha tomado su vida en los últimos daños. Se siente "marinero en tierra" como Rafael Alberti, y reconoce que "he echado tanto de menos el mar desde Madrid que me he hecho más poeta". Nacido en Jerez de la Frontera, en el barrio de San Miguel, al que vive aún anclado, que aún siente como su cuna y que evoca escuchando las campanas de la iglesia a través de los cascos. Mira a Mara Torres y prácticamente se emociona. David Demaría, hijo de bombero, por el que siente un orgullo eterno y de una madre fan de Camarón de la Isla.

No tarda en hablar de su hijo, Leo, el que se ha convertido en el centro de su vida desde hace cuatro años. Ni de su abuela Isabel, a la que reconoce como su primera confidente, a la primera persona a la que le cantó. "En casa de mi abuela, que era una gran matriarca, y siempre había unos huevos con papas para quien entrase por la puerta", ha rememorado entre risas nostálgicas. Ahora, una carrera larga dedicada a la música, y numerosos premios como el Ondas a mejor canción en el año 2004.

Una carrera que Demaría, su inconfundible apellido y el seudónimo que elige esta madrugada para los oyentes, empezó tan joven que tuvo que aprender a lidiar con el mundo "feroz" de las discográficas sobre la marcha y sin "saber donde se metía". "Si me llega a pillar ahora, no hubiera vendido mi alma al diablo", ha confesado. "Aún estoy luchando para que esos derechos sean el pan para mi hijo", añade.

La guitarra que lo acompaña esta noche en la Cadena SER está apoyada a su lado, en el canto de la mesa, y David no duda en cogerla para acompañar el relato de su vida o para rememorar la nana que le cantaba a su hijo Leo en esta noche dedicamos a la palabra 'cuna'.

Su vida personal dio un giro hace dos años. "Para mí mi mayor fracaso ha sido apostar por formar una familia y que haya salido mal. Pero a la vez te hace más fuerte", explica David que esta experiencia ha marcado, sin duda, la formación de su último disco 'Capriconio' no hubiese sido la misma. Una vez más las experiencias vitales se encuentran con el proceso creativo, interfieren, lo forman. "Nos separaron", confiesa. Dejando un interrogante en la mesa.

David Demaría sale del estudio central de la Cadena SER y vuelve a su Leo, el centro de su vida, su hijo, pero no se va sin antes dejarnos un poco de su música y una conversación que merece la pena ser escuchada.