La Vida Moderna hace un repaso a los héroes de la pandemia

La Vida Moderna parece haberse asentado en el estudio de Los 40 y Quequé, el señor mayor y gran baluarte de los programas canónicos, ha decidido volver a retomar su habitual sección en la que se encarga de peinar los medios.

El cómico salmantino repasó con Broncano y Quequé los mejores momentos de estos meses de aquellos que llamamos 'héroes de la pandemia', y no estamos hablando de ningún sanitario, sino de aquella gente que ha hecho de la desidia, de su falta de vitalidad y por qué no decirlo, de su honestidad, su forma de vida.

La niña viral

El último fenómeno viral. Respirar con mascarilla no está tan mal como morirse. Argumento irrefutable el de esta niña encarando la vuelta al cole. Ah, y mención especial al niño de detrás que lleva por sombrero una caja de zapatos con una pasmosa normalidad.

Aquesta és l\'actitud!💖😷 👏 Els xiquets i les xiquetes tornen a les aules amb alegria, positivitat i, sobretot, amb la lliçó ben apresa.😜📑✅ #AmbConeixement #TornadaAEscola pic.twitter.com/yGvRRnThGm — À Punt (@apunt_media) September 8, 2020

Vasco con pocos amigos

De este reportaje en ETB sobre las medidas de seguridad en Euskadi, destacó el de un joven que no pareció importarle que no se pudiesen reunir en los bares más de diez personas. "Yo no tengo diez amigos", dijo. ¿Y quién los tiene? Estamos en tu equipo.

Reuniones de 10 personas.

Los últimos segundos son míticos. pic.twitter.com/EBATRDETp2 — Alberto García-Salido (@Nopanaden) August 19, 2020

Reportero antisistema

El reportero del Canal 24h apostado en Ciudad Real en mes de julio escenifica claramente la desidia de los periodistas al tener que escribir cada vez que llega el verano eso de 'hace calor'. Nuestro líder.

Me declaro el fan número uno de este reportero de @24h_tve !!...Po lo normá un 16 de Julio, cohone, di que sí!!! pic.twitter.com/LAw3sJXyMJ — 💪 Eduardo Bandera (@EduardoBandera1) July 16, 2020

Beef por la meterología

Albert Barniol, presentador de El Tiempo en La 1, contestó esa misma noche al reportero del Canal 24h, llamándole de manera indirecta 'ese cuñado que tenemos todos dentro'. Maravilla.

📺☀️ El meteorólogo de La 1, Albert Barniol, contesta indirectamente al reportero viral del 24h que desde Toledo informaba sobre el calor ➡️ pic.twitter.com/dXj8e5Dgf3 — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) July 16, 2020