Rosa María Calaf: "El debate sobre la monarquía es necesario"

Rosa María Calaf (Barcelona, 1945) ha visitado esta semana Buenismo Bien. La periodista ha respondido a las preguntas de Quique Peinado y Manuel Burque acerca de la crisis del periodismo que se ha acentuado a raíz de la crisis sanitaria y la forma en la que las grandes corporaciones han comido el terreno a la información veraz. Además, la Calaf, como se la conoce, ha hablado del papel de la Reina Letizia en la monarquía.

El periodismo está en el punto de mira constantemente, pero la crisis sanitaria que atraviesa el mundo en estos momentos ha hecho que la sociedad se plantee directamente el papel que está jugando. "En situaciones como la actual, el periodismo es esencial y tenemos que dar la talla, pelear frente a todas esos intereses que se esconden detrás". La que fuera corresponsal de RTVE ha reconocido que no se está a la altura y que el servicio a la información es un derecho fundamental y que "lo que debe hacer es darle al ciudadano aquello que necesita saber para que se forme una opinión, pero una opinión rigurosa, basada en hechos, y eso ya no siempre pasa".

Respecto a la monetización de la información, la Calaf cree que si de un bien tan delicado y esencial para construir una sociedad libre y democrática como es la información se tiene que hacer beneficio económico, es una mala señal. "La información nunca puede tener un precio, debe tener valor, pero no precio". Además, la catalana considera que los medios están sustituyendo las opiniones por las emociones. "La economía se está comiendo todo, el éxito ahora es hacer dinero, no el fin real del periodismo que es escuchar a la gente. Nos centramos en lo que impacta, no en lo que importa".

La Calaf también ha sido clara al respecto de su opinión sobre el debate de monarquía versus república: "Es algo que debería haber estado sobre la mesas desde hace mucho tiempo para saber qué tipo de país queremos tener". La periodista afirma que la cuestión es independiente a quién esté en el Gobierno y que debería haberse planteado antes. Además, ha dado su opinión respecto a la labor de la reina Letizia y de su papel en la actual monarquía.

Según la catalana, la reina es una persona que "podría haber tenido un papel mucho más activo como referente a la mujer de hoy y que, aunque da mucha visibilidad a proyectos interesantes, siempre se pone el foco en ella y no en la labor social de dichos proyectos". La Calaf asegura que es una persona profundamente interesada y conocedora de los temas en los que la periodista trabaja, como el feminismo, aunque cree que terminó tirando la toalla cuando "le cortaron las alas".

Aun así, la periodista ha animado a pelear y luchar por aquello en lo que se cree: "He peleado por mil causas que se daban por perdidas, pero que luego tienen sus frutos. Los gestos y avances de la personas tienen un resultado. Al final, sirven".