La segunda ola de coronavirus en España es ya más grande que la primera

Este viernes se cumplen seis meses desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia del coronavirus y las cifras de la situación actual de la pandemia no llevan al optimismo. Los datos demuestran que la segunda ola que estamos viviendo en España ya es más grande que la primera.

La nueva ola es más grande, aunque afortunadamente mucho menos grave. De todas formas, hay indicadores que invitan a la preocupación. Según el último informe del observatorio de la Universidad Johns Hopkins, España es ahora mismo el quinto país del mundo con mayor incidencia diaria en términos absolutos. Sólo India, Estados Unidos, Brasil y Argentina superan a España en este aspecto.

Pero es que la incidencia por millón de habitantes también nos coloca entre los diez peores países del mundo ahora mismo. Somos los séptimos en esta estadística.

Otro dato para la preocupación. Estamos detectando muchos casos positivos. Es verdad que hacemos muchas más pruebas, pero otros países de nuestro entorno con un nivel de testeo casi idéntico al nuestro como Francia y Alemania, no están ni detectando, ni de lejos, tantos casos.

Según los datos del proyecto 'Our World in Data' en el que participa la Universidad de Oxford, el 10% de las PCR que hacemos dan positivo. En Francia están en el 4% y en Alemania no llegan al 1%. La OMS dice que para que una pandemia esté bajo control el porcentaje de PCR positivas debe ser inferior al 5%. España está ahora mismo por encima del 10%.

Seis meses desde la declaración de pandemia

El 11 de marzo, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el etíope Tedros Adhanom, anunciaba al mundo la declaración de pandemia por el coronavirus. En el día en el que se cumplen 6 meses desde ese anuncio analizamos cómo ha evolucionado la pandemia en este tiempo.

El mundo acumula ya más de 28 millones de contagios diagnosticados y va camino del millón de muertes atribuidos al COVID-19. Según los datos del observatorio de la Universidad Johns Hopkins, son 28.161.000 casos y 910.000 muertes, lo que deja una tasa de mortalidad global ligeramente por encima del 3%. A mediados de abril, en plena explosión del virus en Europa, la tasa de mortalidad llegó a superar el 7%. Los expertos de esta universidad calculan que a finales de este mes de septiembre la pandemia superará la barrera del millón de fallecidos. Además, hay casi 19 millones de recuperados. Lo que significa que hay más de ocho millones de personas en el planeta con el virus activo en estos momentos.

Desde hace ya dos meses, cada cuatro días se suma un nuevo millón de casos diagnosticados. En este caso hay que tener en cuenta que el verano en el hemisferio norte no ha parado al virus como algunos esperaban y también que se hacen muchas más pruebas y lógicamente se detectan más positivos.

Hay que recordar que el primer millón de casos diagnosticados se alcanzó el 3 de abril, más de tres meses después de que China alertara a la OMS el pasado 31 de diciembre de la aparición de un brote de neumonía de origen desconocido en Wuhan. En los tres meses siguientes se detectaron cinco millones más y en los últimos dos meses se han diagnosticado otros 21 millones de casos.

Es obvio que hay muchos más casos en todo el mundo de los diagnosticados oficialmente, pero la norma de la OMS es que sólo se incluyan en las estadísticas oficiales los positivos confirmados a través de una prueba de laboratorio. Partiendo de esta base, EEUU sigue a la cabeza en cuanto a casos.

Estados Unidos sigue siendo el primer país del mundo en número de contagios, con casi seis millones y medio, pero India viene desatada por detrás. Tiene ya cuatro millones y medio de casos y un ritmo de casi 100.000 contagios al día. A esta velocidad no tardará demasiado en superar al gigante americano. No en vano, India cuadruplica la población de Estados Unidos: 1.400 millones de habitantes en India frente a 330 en Estados Unidos.

Detrás de Estados Unidos e India está Brasil, otro país muy poblado, que acumula más de cuatro millones de contagios. Rusia es el cuarto, con más de un millón de casos. Detrás vienen Perú, Colombia, México, Sudáfrica y en noveno puesto España, que apenas tiene 47 millones de habitantes y más de 550.000 contagios. El décimo país con más casos del mundo es Argentina.