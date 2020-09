El SOS de la industria de la música

Esta semana, uno de los dos miembros de Fetén Fetén, Diego Galaz, denunciaba, junto a otros muchos profesionales de la música, la falta de empatía y conocimiento del sector por parte de las autoridades. Las ayudas establecidas por el momento son insuficientes, o no llegan a todos los trabajadores de una industria condicionada, en muchos casos por la temporalidad y la precariedad. Artistas y equipos se han bajado sus cachés al mínimo, han convertido los conciertos en lugares totalmente seguros, pero, aun así, denuncian la desprotección y la discriminación con respecto a otros sectores.

Dada su especial vulnerabilidad, que ha destapado esta crisis sanitaria, reclaman un plan específico urgente, y ser escuchados porque están cruzando una delgada línea roja irreversible.

No todo son malas noticias, la industria está más unida que nunca. Más de 90 asociaciones de los eventos y espectáculos, bajo el emblema Alerta Roja, han convocado el próximo 17 de septiembre movilizaciones apolíticas en casi 30 ciudades distintas y esto es solo el principio de un movimiento internacional gigante. Por ello, hoy hemos dedicado la hora de la música del programa a reivindicar a todos los profesionales de la industria y los conciertos con Rayden y Marlango que además han tocado en directo. “La gente piensa en los músicos como famosos y no es así”, “esto no es apadrinar a un músico, es de justicia prestar atención al sector como se presta a otros”, han asegurado.

También hemos hablado con la portavoz del movimiento Alerta Roja, Ana Alonso, que ha explicado las distintas medidas que necesita urgentemente el sector: “hace falta un plan global para la industria”, muy precaria siempre, y rescatar a gremios concretos, como las salas, especialmente afectadas por la situación, o a trabajadores que no reciben ninguna compensación económica.

Escuchamos, además, a distintos profesionales de la industria, normalmente en la sombra, en un reportaje de Laura Piñero, para reivindicar su importancia: