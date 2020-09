'Nomadland' arrasa en Venecia, Chloé Zhao, quinta mujer en ganar el León de Oro

365 días separan la victoria de Joker, en Venecia de la de Nomadland, la película de la directora americana, de origen asiático, Chloé Zhao. Entremedias ha pasado de todo, hasta una pandemia que paralizó el mundo, cambió el cine y quizá nos haya cambiado a todos. Ambas películas representan dos maneras diferentes de mostrar a los oprimidos de la tierra en el mundo actual. Esos dos relatos, pueden evidenciar dos cosas, que el mundo sigue igual de jodido o más, o que ninguna de las maneras de enfrentarse al sistema, ni la de Joaquín Phoenix, ni la de Frances McDormand, parece dar resultado. Si Joker proponía destrozar el sistema, lo que propone Nomadland es adaptarse a él y así muestras a estos nómadas que creen haberse salido del sistema, pero en realidad son grandes víctimas.

El tono poético de la directora norteamericana, de origen asiático, al adaptar el libro País Nómada de la periodista Jessica Bruder, ha convencido al jurado, presidido por Cate Blanchett, que ha premiado al cine americano, concretamente a una película de Disney, que se la quedó al comprar Fox. La mega compañía sale bien hasta de Venecia y eso que ahora mismo ha descabezado el sistema de distribución de salas, con el estreno de Mulan en su plataforma, saltándose todas las normas. Nomadland es poética, pero no política, como se encargaban de dejar clarito en rueda de prensa, por zoom, la directora y la actriz protagonista, que empiezan su carrera de premios desde ya mismo.

Un retrato de los "nómadas", gente que tras la crisis de 2008 perdió su casa, muchos de ellos jubilados, y que trabajan en distintos lugares de Estados Unidos a los que llegan en caravanas. Por ejemplo, los almacenes de Amazon o lugares de recogida de fruta. Gente de más de sesenta, que sigue trabajando, porque el sistema no es capaz de darles ni sanidad, ni vivienda, ni una pensión digna. Sin embargo, ni en el libro ni en la película hay un cuestionamiento del orden establecido que lleva a esa clase obrera a acercarse al lumpen. Eso sí, en el año en que Venecia por fin ha traído a más de una o dos mujeres a competición, el León de Oro lo ha ganado una directora, la quinta en la historia de la Mostra.

La rabia de Joker, sin embargo, sigue estando presente en el palmarés. Lo está en Nuevo orden, que se ha llevado el Gran Premio del Jurado. También en la última de Konchalovski, ganadora del tercer premio y en la iraní Sun children, que se ha ido con un escaso premio a su protagonista. No estaba la rabia, sino la desazón, en una de las ausentes de un palmarés bastante obvio, Notturno de Gianfranco Rossi, una mirada de las que apenas quedan en esta humanidad rota en la que vivimos.

La cinta a del mexicano Michel Franco, Nuevo orden, es una distopía que recuerda al Joker del año pasado y que acaba en revuelta sangrienta en Ciudad de México, un país donde la violencia y la desigualdad están presentes día a día. Un levantamiento de los pobres contra las clases más acomodadas mexicanas en un futuro distópico que podría ser mañana, u hoy mismo, que cuenta con Darío Yazbek Bernal, el de La Casa de las Flores, y Diego Boneta. Michel Franco ya tiene una parte del León de Oro de Desde allá, del venezolano Lorenzo Vigas, de la que fue uno de los productores.

"Empecé a escribir la película hace un año y no tenía ni idea de esta distopía que íbamos a vivir. tampoco de todos los conflictos sociales que iban a aparecer, en Francia con los Chalecos Amarillos, en Chile, el Black Lives Matter, que tienen relación. No quiero ser pesimista. Esta pandemia también ha mostrado que podemos ayudarnos. Ojalá podamos cambiar en el futuro. Creo que este festival es un ejemplo fantástico. Gracias por entender que el cine era importante", se desdecía el director al recoger el premio; ya que en la rueda de prensa rechazó que su película fuera política. "Viva México", terminó diciendo, al tiempo que le pedía a Cate Blanchett, presidenta del Jurado, que hicieran una película juntos.

El Premio Especial del Jurado se lo lleva Dear Camrades! (Queridos camaradas), del director ruso Andrei Konchalovski, que ya consiguió el premio a mejor director con El cartero de las noches blancas. La suya es una cinta impecablemente dirigida sobre la masacre de Novocherkassk ocurrida en 1962 bajo el mando de Khrushchev. En esa ciudad, los obreros de las fábricas decidieron que había que decir basta. Convocaron una huelga por la subida de los precios de los productos básicos y por las condiciones ínfimas a las que estaban sometidos. Y ahí surge la paradoja, un movimiento obrero quejándose a un régimen que debería protegerles frente a todo. La caída en picado el comunismo y cómo las élites la proclamaban de palabra, pero no de hechos. "Gracias Venecia, por la valentía", decía el director, que dedicaba el premio a su esposa y protagonista del filme.

El premio a mejor guion ha sido para la cinta india The Disciple, apadrinada por Cuarón. El director y guionista Chaitanya Tamhane cuenta el empeño de un joven obsesionado con la música tradicional india y, en el fondo, con poder triunfar en ella. Una mirada a la tradición, a la modernidad, al folclore y la cultura y también una nueva disección del éxito alejada de la del cine americano. "Esto es muy importante, no solo para nosotros, sino para el nuevo movimiento del cine independiente en India", decía el director. El León de Plata a mejor director se lo ha llevado el japonés Kiyoshi Kurosawa por Wife of a Spy. Un thriller de espías, en el que el director japonés, que nada tiene que ver con Akira Kurosawa, rastrea en el pasado de su país para hablar del horror del exterminio y las armas biológicas.

Predecible la Copa Volpi a mejor actriz. Vanessa Kirby, la princesa Margarita de The Crown, fichaje de Misión Imposible, que competía por partida doble, se lo lleva por Pieces of a Woman, del director húngaro Kornél Mundruczó, donde interpreta a una madre que da a luz, en un plano secuencia de media hora, y pierde al bebé. Un premio cantado, ya que la actriz británica era la única estrella internacional que ha venido hasta el Lido y eso da puntos en Venecia. Una interpretación correcta, más creíble en la recta final del filme que en el momento del parto, que aúpa a una de las estrellas emergentes del Hollywood actual. "El cine es un milagro", decía la actriz que ha dedicado el premio al director y la guionista de esta historia, basada en su propia experiencia.

El mejor actor ha sido el italiano Pierfrancesco Favino, protagonista de Padrenostro, la película de Claudio Noce que fue a ver a Venecia nada menos que Salvini. Una crónica autobiográfica del atentado en los Años de Plomo. "Me habéis dado la gran sorpresa de mi vida. Es un honor enorme que quiero compartir con el director, porque esto es también mérito suyo".

El premio Marcello Mastroiani a mejor actor novel ha sido para el joven iraní Rouhollah Zamani, protagonista de Khorshid (Los hijos del sol), es la película iraní, que denuncia la explotación laboral de los niños y sus penosas condiciones y que ha dejado boquiabierta a la crítica. La cinta narra la historia de un niño de doce años y de tres de sus amigos que tratan de ganarse la vida y ayudar a sus familias mediante trabajos precarios y delictivos. Un día reciben el encargo de encontrar un tesoro oculto bajo la tierra, para lo que deberán adentrarse en un túnel al que solo puede accederse desde una escuela benéfica, a la que deberán inscribirse, lo que cambiará definitivamente la suerte de los muchachos.

PALMARÉS DE VENECIA 2020

León de Oro: Nomadland, Chloé Zao



Gran Premio del Jurado: Nuevo orden, Michel Franco



Mejor dirección: Kiyoshi Kurosawa por Wife of spy



Premio Especial del jurado: Dear Camrades! de Konchalovski



Mejor guion: The Disciple



Mejor actriz: Vanessa Kirby



Mejor actor: Pierfrancesco Favino

Premio Marcello Mastroiani: Rouhollah Zamani, protagonista de Khorshid (Los hijos del sol),

Premio FIPRESCI: The Disciple

Premio a mejor película en Orizzonti: The Wasteland, Ahmad Bahrami