"Tengo confianza en él": Manuel Jabois defiende al jugador blanco más criticado esta pretemporada

En vísperas del arranque de la temporada de liga 2020/2021 en España, El Larguero desvela sus sensaciones previas a un torneo atípico. A un debut retrasado a consecuencia de la COVID-19 se le suma un curso precedente a muy poca distancia, una fase final de la Champions League a deshoras y un mercado de fichajes estancado que mantiene a los futboleros cariacontecidos.

Ramón Besa y Manuel Jabois repasan la última hora de los equipos. Nombres propios focalizan el interés en la vuelta al fútbol y, aunque habrá que esperar dos jornadas para verles en funcionamiento, Eden Hazard en el Real Madrid y Leo Messi en el FC Barcelona mantienen en vilo a sus aficionados. El belga, muy cuestionado en los últimos dias, recibe el capote de un Jabois que todavía espera mucho de él.

Manuel Jabois: Tengo sensaciones muy raras. He estado revisando la última hora porque no dejan de sucederse noticias sobre el virus. Va a ser una temporada rarísima, pero muy necesaria. Hay que seguir y nos va a propocionar un simulacro de rutina, de normalidad. Puede ser una oportunidad muy buena para que los clubes miren de verdad a sus canteras.

Hazard después de las pretemporadas llegaba en el mismo estado físico al Chelsea, no es un tipo que tenga un cuerpo explosivo. Este debate siempre se ha tenido con Marcelo. A mí lo que me preocupa con Hazard es la irregularidad. El año pasado no la tuvo por las lesiones, pero cuando pudo era el jugador que necesitaba el Madrid. Fue decepcionante la temporada, pero realmente en los momentos en los que pudo deslumbrar, deslumbró. Tengo confianza en él. Ha heredado el '7', que no es un número cualquiera, pero tampoco le puedes pedir los mismos números que a Cristiano.

Imagino que Messi estará de cabeza al 100%. No creo en la teoría de que pueda estar desanimado. La gran ventaja que tiene Messi en el campo es que le gusta mucho jugar al fútbol. Ha tenido partidos de desconexión, pero es un tipo que disfruta mucho jugando y que es enormemente competitivo. Otra cosa es que tiene 33 años y que el diablo de 25 años no vuelva, pero me temo lo peor.

Ramón Besa: No tengo el pulso tomado a eso de que no empiecen todos el mismo día. Las grandes generaciones de cantera han aparecido en tiempos de crisis. Es un recurso que muchas veces funciona y a los jóvenes que normalmente les cuesta tener oportunidades les puede venir mejor. Ahora es posible que se replantee si debe haber una liga de filiales o no. Son cosas que normalmente dan pereza y la pandemia podría hacer reflexionar. Los partidos de la Selección Española me han alegrado y tengo la sensación de que ha empezado a adaptarse a los nuevos tiempos.

Koeman ha venido a decir que aquella inercia que han tenido algunos jugadores del Barça no lo va a consentir. A ver en qué demarcación juega Messi y a partir de ahí se va a mover el equipo. Es un año muy raro en el caso del Barça y evidentemente por la reacción que va a tener Messi si se confirma que sus aliados se van. Ha cambiado sus hábitos, llega antes a los entrenamientos, son más intensivos...

Para Ansu Fati protegerle es darle minutos, darle continuísmo. Hay gente en el club que entiende la necesidad de fichar a Depay y a mí me sobran jugadores en ataque. No puedes estar pendiente cada semana de si entra o no entra en la lista de convocados. Ansu Fati tiene que jugar hoy sí, mañana también.

