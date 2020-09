Profesores y sanitarios reivindican que la figura de coordinador COVID-19 la ocupen enfermeros escolares

El nuevo curso escolar ha tenido que adaptarse a la pandemia de coronavirus y para ello ha introducido cambios más allá del uso de mascarilla o el lavado frecuente de manos. Todos los centros escolares han incorporado a sus filas la figura del coordinador COVID-19, que debe vigilar que se cumplen las medidas de higiene y los protocolos de seguridad, y debe actuar en caso de contagios o sospechas por síntomas compatibles con la enfermedad, sirviendo de enlace con la atención primaria. Un cargo que requiere una formación previa y que en muchas escuelas no la están recibiendo.

La mayoría de los coordinadores son profesores y no sanitarios, por lo que no tienen unos criterios claros para decidir si los síntomas de un alumno son motivo para aislar a toda una clase o no. Y lo más grave, muchos de ellos han empezado a desempeñar esa función sin recibir ellos ninguna preparación para ese cargo, como es el caso del director de un colegio público de Madrid, Alejandro Garrido, que también ejerce como coordinador sin haber recibido ningún curso preventivo. Recibirá la formación este lunes, después de que millones de alumnos ya han vuelto a las clases y se ha visto en la obligación de prepararse por su cuenta a través de un protocolo de sanidad de la Comunidad para proceder ante un caso de coronavirus.

"Nos meten responsabilidades que no nos competen. Están gestionando mal y muy tarde. Yo creo que han tenido tiempo suficiente desde marzo de coordinar a todas las comunidades autónomas y de haber puesto remedio a muchas carencias que hay", critica Garrido, que denuncia que las autoridades "no saben cuáles son las dinámicas de los colegios, como funcionan o las carencias que hay, que son bastantes".

Más enfermeras escolares

Para las enfermeras escolares, esta figura crea inseguridad y preocupación, son ellas las que podrían valorar ellas la Covid y no los profesores. "No se puede comparar que yo, por ejemplo, no podría ponerme a dar clases de matemáticas a alumnos de ESO. Nosotras sabemos el circuito, sabemos valorar si el niño debe irse a casa porque es una sospecha de Covid o puede permanecer en el colegio si es un dolor de cabeza puntual", asegura la presidenta de la Asociación Nacional e internacional de enfermería escolar, Natividad López.

La Comunidad de Madrid es el territorio que cuenta con más enfermeras escolares, aunque apenas llegan a las 700, cuando en realidad se necesitarían unas 16.000 en toda España. Asimismo, desde la Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza reclaman que son pocas y que debería valorarse más la prevención que la inmediatez. La secretaria del sindicato, Sonia García, considera que la ausencia de enfermeras escolares "reduce la seguridad y aumenta el absentismo escolar".

"Las distintas autoridades competentes están asumiendo el riesgo y la responsabilidad de que no haya un profesional sanitario que contribuya a evitar la propagación de la Covid en los centros educativos", denuncia, y continúa poniendo en valor la labor de los profesionales sanitarios que "son los que mejor pueden coordinar este protocolo en base a sus conocimientos, cualificación y competencia". Y reivindica: "es necesario una enfermera o enfermero escolar por cada centro educativo".

Aumentar las enfermeras escolares y optar por aislamientos quirúrgicos en determinadas zonas es lo que opinan los sanitarios, mientras que algunas escuelas no tienen claro aún quién ocupará la figura de coordinador Covid.