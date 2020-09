Así vive el pequeño comercio la crisis del coronavirus: "El 15% no ha vuelto a abrir"

La Confederación Española de Comercio (CEC) ha empeorado sus previsiones para el sector y calcula que el 25% del comercio local desaparecerá antes de que termine 2020 debido a la crisis del coronavirus.

La falta de clientes y el confinamiento han supuesto “un golpe tremendo” para las tiendas de proximidad según la organización. Un bache que no todos los comerciantes logran superar. Félix es un carnicero que ha tenido que cerrar la tienda que tenía con su hermano en el centro de Bilbao porque no podía hacer frente al alquiler del local.

“Intentaré tener otro negocio y salir adelante otra vez”, apunta con positivismo. Algunos comerciantes no han bajado la persiana por el momento, aunque no lo descartan. Es el caso de Josefa, propietaria de una peluquería en Madrid. Ella ha tenido que pedir ayuda a su marido para hacer frente a los gastos del local, por lo que no descarta cerrar pronto y prejubilarse.

“Al principio sí había clientes, pero ahora no. La persona que venía cada semana ahora viene cada mes”, apunta. Otros han visto en la crisis del coronavirus una oportunidad para explorar nuevas formas de venta al cliente.

Mara tiene un taller de costura muy cerca de las Ramblas de Barcelona. Durante el confinamiento, decidió vender sus productos por internet, lo que la mantuvo a flote hasta que pudo abrir físicamente y sacar del ERTE a los 15 trabajadores que tiene a su cargo.

Son solo algunos de los testimonios de los más de 440.000 comercios de proximidad que hay en España. Aunque, si la situación no cambia, muchos de ellos se verán obligados a echar el cierre asolados por las pérdidas.

"El 15% no ha vuelto a abrir"

"Desde que pasamos la época de confinamiento que tuvimos que cerrar todos, al menos el 15% no ha vuelto a abrir", señala Pedro Campo, presidente de la Confederación Española del Comercio en la Cadena SER. Campo señala que no tiene sentido que se siga discutiendo acerca de los ERTE y que incluso otros gobiernos de otros países europeos los han prorrogado hasta 2021.

"Éramos 450.000 comercios minoristas en España, la media es de 3 a 5 trabajadores. ¿Yo me quedo al margen de eso y me dicen que tengo que renunciar al ERTE en octubre? No tiene ningún sentido que las ayudas se den solo a los más afectados", nos explica en 'Hora 14' fin de semana.