Cómo descubrir los títulos de las canciones que aparecen en tus series y películas favoritas en unos segundos

Una película es mucho más que su trama. También son sus personajes, su ambientación, sus localizaciones y, por supuesto, su banda sonora. Las canciones que suenan a lo largo de una serie o una película se convierten en una especie de huella dactilar que dotan a las mismas de una personalidad única en el mundo. Y es que, utilizar una canción u otra para narrar un hecho, puede llegar a ser fundamental para que el espectador entienda un suceso de una forma determinada.

Si eres de esas personas que se queda con ganas de saber más sobre la banda sonora de una película nada más salir del cine, tenemos una propuesta para ti. Dado que no puedes utilizar plataformas como Shazam en la sala para salir de dudas, Internet cuenta con varias opciones que te ayudarán a dar con las canciones que estabas buscando en cuestión de segundos. Entre ellas podemos encontrar TuneFind, una de las más populares en la actualidad.

Cómo descubrir el título de las canciones que aparecen en las series y películas en cuestión de segundos

¿Te ha gustado la banda sonora de The Umbrella Academy y quieres saber qué canciones han sonado a lo largo de su segunda temporada? ¿Prefieres descubrir por cuáles se ha decantado el equipo de Christopher Nolan para Tenet? Tan solo tienes que acudir al buscador que tienes en la parte superior de la página web y escribir el nombre de la serie, película o videojuego en cuestión. También podrás pulsar sobre cualquiera de las categorías que te ofrece la plataforma y dejar que TuneFind te muestre las canciones que han sonado en cada una de ellas.

Tras encontrar la serie o película en cuestión, la plataforma te mostrará las canciones que han sonado a lo largo de la misma. De hecho, y gracias a la ayuda de la comunidad de TuneFind, podrás saber en qué momento exacto ha sonado cada canción. En caso de que te haya gustado una de ellas, la plataforma te permitirá comprarla por Amazon. También escucharla en Apple Music, en Spotify e incluso en YouTube.

Las canciones de series y películas más populares del momento

Dado que la página web cuenta con miles de usuarios, quienes acceden a la misma en busca de las canciones de una serie o película determinada, la plataforma ha elaborado una lista con las más demandadas. Si pulsamos sobre la opción Trending Music, la página web nos mostrará las canciones que más se están buscando en un momento concreto.

Mientras escribimos este artículo, TuneFind destaca la canción We didn't start the fire de Billy Hoel como la más buscada del momento. Una canción que aparece en el cuarto capítulo de la segunda temporada de The Boys. A continuación, la página destaca otas como 99 de Elliot Moss (Power Book II: Ghost y Elementary) y This Years' Love (Lucifer y Magnum P.I).