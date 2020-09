Juancho Marqués: "Hay que hablar de la muerte, no se puede guardar el duelo en un cajón"

La crítica musical acierta cuando dice que se atreve con todo, que Juancho Marques se sale de la norma. Este chico, que acaba de cumplir 33 años, nacido en Sevilla y criado en Aranjuez, apuesta con su música y con su proyecto por alejarse de la imagen prototípica del rapero. Letras muy cuidadas y referentes en algunos de los poetas más importantes de nuestra historia. Su último trabajo es 'Album 1' de 2019 y hace tan solo unos días ha sacado el single 'Te acuerdas que', además de contar con colaboraciones constantes con algunos de los artistas más en auge de la escena española como Fuel Fandango.

Llega a #ElFaro con peto vaquero y mascarilla, se sienta frente a Mara, distancia de seguridad, regla de estos tiempos, y se deja vencer por la conversación. De niño jugaba en una familia de varios hermanos, durante su peregrinación al veraneo en Benalmádena, a ver quién veía primero el mar y bajaba la ventanilla para sentir la humedad. De ese mismo espacio, algunos años después, ya con quince años, recuerda una escena que cambió su vida para siempre. Sonaba 'Elegía a Ramón Sijé' de Miguel Hernández musicada por Serrat y viajaba con su padre que exteriorizó por primera vez el dolor por su hermana, que murió con diez años. "Nunca antes había visto llorar a mi padre", exclama. Dar salida a aquellas emociones fue un punto de partida, también para darse cuenta de que algo que luego llamó "masculinidad heredada" determinaba cómo los chicos como él tenían que gestionar de los sentimientos y que era algo adquirido. Luego lo cambió, hizo ese trabajo, se despertó, también en sus letras. Quiso cambiar.

Se emociona escuchando a Serrat y reviviendo esa escena de su infancia de una manera tan clara, tan pura, que encoge escuchar. "Ahí nació mi búsqueda de la poesía", que en su caso, sin duda, va tan pegada a la música. Cuando su hermana falleció él tenía tres años, en su recuerdo pesa, sobre todo, la ausencia. "En mi casa siempre ha tenido mucha presencia, una cosa que nunca me ha gustado de esta sociedad es que se oculte la muerte, que sea oscura", explica con la voz entrecortada. "El hecho de no esconderlo, de enfrentarlo me ha hecho vivirlo mejor y sanarlo", invita Juancho a no dejar el dolor atrapado en un cajón.

Su carrera empezó joven, sin sentirse aceptado, nadie en su entorno hacía rap, pero él lo tuvo claro. Hoy lucha, aunque suene contradictorio, contra la idea preconcebida del mundo del rapero, del éxito, del despilfarre, del dinero. "Estudiar una carrera como la de Sociología, me abrió mucho la mirada", señala. Es también lector de uno de los filósofos contemporáneos con más peso de los últimos años Zygmund Bauman y construye durante esta conversación un discurso de alguien que busca aún las respuestas pero que sabe muy bien hacerse preguntas.

"Con el tiempo he aprendido a hablar de las cosas de verdad, a dejarme de imitaciones y creo que me voy encontrando", cuenta Marqués y mientras habla de su familia, en especial de su hermano Jaime con el que dormía de niño, litera arriba, litera abajo y al que escribió una carta cuando se independizó para expresar cuánto lo echaba de menos, se le escapa una sonrisa. Este Leo, de signo del horóscopo y de seudónimo, guarda una percepción del mundo que merece la pena escuchar.

Ahora prepara las cosas para estar moviéndose entre Madrid y Viveiro, una esquinita de mar en Galicia donde encuentra siempre las letras, esas tan cantadas en sus conciertos, tan repetidas, tan colgadas en el tiempo, de sus canciones.