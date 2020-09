"Echando la vista atrás, veremos que ha sido importante": Álvaro Benito avisa de lo que perderá el Real Madrid

Una posibilidad abierta en el mercado de fichajes ha acaparado la atención en la capital. Después de varios intentos frustrados en el Real Madrid para encontrar salida a Gareth Bale, en las últimas horas gana fuerza la opción de verle al fin con la camiseta de otro club, aunque sea en forma de cesión. El 5 de octubre es la fecha límite para cerrar un acuerdo.

Aunque esta operación sobre la mesa no finalizaría del todo la relación entre el cuadro merengue y el futbolista galés, ambas partes verían la jugada con buenos ojos. Ante estas rebajas en el Santiago Bernabéu, los billetes de la Premier League llaman a la puerta. El Sanedrín de exfutbolistas de El Larguero también recibe con los brazos la noticia a pesar de poner en valor lo que ha demostrado Bale como madridista.

Álvaro Benito: Un triste desenlace para un jugador que creo que podría haber sido más de lo que ha sido. Vivimos en un mundo donde el presente parece que lo engulle todo, pero cuando echemos la vista atrás veremos que Bale ha sido un jugador importante. Ha sorprendido mucho todo lo que desprendía él. A día de hoy es muy fácil decir lo que sientes y no pasa nada, no todos reaccionamos igual a los problemas. Se va a ir Bale y no voy a saber qué le ha pasado estos años. ¿Vosotros lo sabéis? Hubiese sido muy fácil llegar y decir 'mira, me está pasando esto'.

Kiko Narváez: Más que un grano, era un forúnculo lo que tenía Zinedine Zidane. Es un desahogo para todos. La operación debería llegar a buen puerto, no es bueno llegar a una rueda de prensa y que te pregunten seis veces por él y luego la imagen que ha dado el galés de esa falta de profesionalidad. Es una descompensación el chaval, con las condiciones que tiene y la poca pasión por algo. Cuando pasen los años y veas vídeos con el crío igual te dice 'qué bueno era Gareth Bale' y dirás... 'bueno'.

Raúl Ruiz: El gran perdedor aquí primero es Bale y luego el Real Madrid. Fichó un gran jugador con un desembolso tremendo y ahora cuando estás diciendo que el coche no tira es muy dificil que te lo compren. Ahora veremos si se produce esta cesión cuánto le cuesta al Real Madrid. Igual estás pagando la mitad y no está jugando para ti.

Gustavo López: Es hablar en bucle. Hemos hablado muchas veces de que tiene una calidad impresionante que ha demostrado a cuentagotas, pero lo que enfada es la desidia que deja en el campo. Es capaz de enfadar a Zidane, cosa que ya es complicado. Se ha tardado en buscar una buena solución porque es contraproducente para el vestuario. Aunque pierdas dinero ganas en estabilidad en el grupo, tienes a un vestario contento, a un entrenador contento y te sacas ese problema. Hace ya dos años debería de estar abatido. Él mismo tiene que saber que no es grato.

